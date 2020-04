Lastbilforhandler i Nordjylland sælger også tip-trailere og -kærrer

Onsdag 1. april 2020 kl: 11:39

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen - Vi er konstant i dialog med de nordjyske vognmænd i hverdagen, og det kom derfor som en helt naturlig udvikling, at vi nu også kan tilbyde vognmændene at købe ”hele pakken” hos MAN Nordjylland, siger salgsdirektør Erik B. Nielsen.HK Tipper har eksisteret i tre år og har gennem årene finpudset produktet således, at der kun benyttes komponenter i højeste kvalitet, hvorfor HK Tipper kan leveres med BPW- eller SAF-aksler, Wabco-bremsesystem, Airmax-lygter og Hyva-tipcylinder.Inspirationen til at få trailersalg ind i forretningen kommer fra HE Jørgensen i Dalby på Sydøstsjælland, der, udover at være MAN forhandler og værksted på Sydsjælland, også sælger KH Tipper trailere.- Vi har en god samarbejdspartner i HE Jørgensen i Dalby, og HE Jørgensen har altid stået for god service og god kvalitet, så det er ikke dårligt at få gode ideer fra dem. Man kan måske godt sige, vi kopierer dem lidt, lyder det fra den nordjyske salgsdirektør.