Den tre-akslede tip-trailer er bygget til skrot

Onsdag 1. april 2020 kl: 10:25

Af: Redaktionen Tip-traileren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger, og med cyklistværn i begge sider.Tip-kassen er opbygget med to-delt bagdør i Hardox-stål med kornlem i hver dør. Siderne er også udført i Hardox-stål, mens bunden er fremstillet i 5 mm gennemgående stålplade i speciel slidstærk kvalitet. Forrest er der monteret en arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder.Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel er løftbar mens tredje aksel er medløbene.Den nye trailer, der er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S, skal køre med skrot i Norden - fortrinsvis i Danmark, Sverige og Norge.











© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.