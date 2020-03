Kran og kroghejs hjælper med renovationen

Tirsdag 31. marts 2020 kl: 15:03

Af: Redaktionen Den nye lastbil - en fire-akslet Volvo FM 460 med tripple bogie - er i samarbejde med Autohuset Vestergaard opbygget hos opbyggervirksomheden Sawo i Odense med en Hiab X-HiPro 232 E-4 XSD-kran og et Multilift Ultima 26Z.56-kroghejs.Kranen er i 23 ton/meter klassen og kan række 12,8 meter ved fuldt udlæg af de fire hydrauliske udskud. Den er leveret med hydraulisk støttebensudtræk med støttebenene monteret fast nede. Støttebenene er radiostyret via kranens XS-Drive radiostyring. Derudover er kranen med to ekstra ventilsektioner ført til kranspids i slangebakker, således at kranen kan bruges til grab og/eller andet værktøj.Derudover har Sawo monteret en egen produceret flasketømmerenhed til tømning af flaskecontainere. Den er monteret indvendigt i kranarmen og betjenes via kranens radiostyring.Det leverede kroghejs har en kapacitet på 26 ton og knækarm. Det er udstyret med automatisk sekvenskontrol, ilgang og hurtig tip. For kørsel med længere containere har SAWO i bagenden monteret en hydraulisk udskydbar kofanger. Slutteligt er kranen blevet udstyret med Groeneveld centralsmøreanlæg.