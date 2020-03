Fransk tog-koncern skal udstyre svenske regionaltog med ERTMS-styresystemer

Tirsdag 31. marts 2020 kl: 11:28

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Alstom har vundet en kontrakt udbudt af AB Transitio, Region Skåne gennem Skånetrafiken, Region Blekinge, Hallandstrafiken AB og DSB SOV om at udstyre 77 X31-regionaltog med togstyresystemet ERTMS installeret med mulighed for at udstyre yderligere 34 tog. Alle tog skal ifølge kontrakten, der beløber sig til 35 millioner euro, være køreklare ved udgangen af 2023. Togene kører i Øresundsregionen i Sydsverige og Østdanmark.Alstom installerer en løsning med et integreret dobbelt system, der gør det muligt for togene at køre på ældre linjer i Sverige udstyret med ATC-2-systemet samtidig med, at de også kan køre på linjer, der nyligt er blevet udstyret med ERTMS Level 2-systemet i både Sverige og Danmark. Endvidere er togene udstyret til at køre med det eksisterende ZUB 123-system i Danmark. Det dobbelte systemdesign reducerer det nødvendige hardwareudstyr, da dele af ombordudstyret og hjulfølerne er fælles for begge systemer. Alstom leverer i øjeblikket en lignende løsning til over 400 tog i Norge.- Vi er meget glade for at kunne levere en løsning med ombordudstyr til AB Transitio og deres medejere af togene på Øresundstrafikken. Denne kontrakt er en strategisk sejr for Alstom i Sverige, hvor vores mangeårige internationale erfaring inden for ERTMS nu vil blive anvendt på en stor del af togflåden i det sydlige Sverige, siger Björn Asplund, der er administrerende direktør for Alstom Sverige.- For os er en opdateret og moderne togflåde vigtig, da vi ser en stadigt stigende passagerstrøm til en region i konstant vækst. Med et nyt digitalt signalsystem vil togene fortsat levere en meget sikker jernbanetjeneste i Øresundsregionen, siger Stefan Kallin, der er administrerende direktør for AB Transitio.Projektet vil blive leveret af Alstom Sverige i samarbejde med Alstom ERTMS-ekspertisecenter i Charleroi i Belgien. Alstom-teamet i København er ansvarlig for installationsdesign og forsyningskæde.Alstom’s Atlas er ledende på verdensplan inden for ERTMS-udstyr med en andel på 70 procent af ombordudstyr i brug på ERTMS Level 2. Frem til i dag har tog i 20 lande kørt over 150 millioner kilometer overvåget af Atlas - eksempelvis Deutsche Bahn’s ICE3-flåde i Tyskland, der for nylig er blevet udstyret med systemerne. Alstom har også leveret den første kommercielle ERTMS Level 3-tjeneste i verden i Tyskland.