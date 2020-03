Transportbranchens nøglemedarbejdere kan blive testet for corona-virus

Mandag 30. marts 2020 kl: 12:15



Terminalmedarbejdere anses også for kritiske for opretholdelsen af vejgodsdrift ved at omfordele gods på vejområdet.









Af: Redaktionen Det er et krav, at medarbejderen har symptomer, og formålet er, at nøglemedarbejderen hurtigere kan vende tilbage til arbejde, hvis medarbejderen testes negativt for corona-virus.- Det vil nok være et fåtal medarbejdere, der kan komme på tale for en sådan undersøgelse. Men eksemplet fra myndighederne er kun et ud af mange. Vores medlemskreds udfører dagligt mindst 23 forskellige funktioner, hvori der på den ene eller anden måde indgår en lastbil. Mange af dem er særdeles samfundsvigtige. Så min anbefaling er, at man ikke skal holde sig tilbage, men man skal heller ikke spekulere i at blive testet af myndighederne, siger Erik Østergaard.DTL medlemmer, der mener, at de har behov for at få en offentlig vurdering af en medarbejders helbredsstatus i forhold til corona-virus opfordres til at kontakte DTL.Rent praktisk forgår det ved, at arbejdsgiveren sender en anmodning pr. mail til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og beder om en arbejdsgivererklæring til en COVID-19 test. Arbejdsgiveren skal kort beskrive medarbejderens funktion og begrundelse for, at myndighederne skal foretage en vurdering. Udgangspunktet er, at medarbejderen er nødvendig for varetagelsen af en kritiske opgaver.Det er et krav, at der er tale om én af meget få medarbejdere, der kan varetage funktionen, og der er derfor behov for tidlig raskmelding for at kunne vende til arbejde ved negativ test. Arbejdsgiveren skal her medtage behovet for den aktuelle bemanding i forhold til den funktion, som medarbejderen har i forvejen.Ifølge DTLs oplysninger fra myndighederne kan der eksempelvis være tale om chauffører, der er kritiske for opretholdelsen af vejgodsdrift i Danmark og til og fra udlandet, og hvor der ved levering og afhentning af gods er frygt for, at de spreder smitte. Chauffører kan eventuel blive testet for over for modtagere at garantere, at der ikke er smitte forbundet med leverancen.