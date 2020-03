Skibsfarten skaber størst værdi

ØKONOMISK RAPPORT:

Mandag 30. marts 2020 kl: 11:19

Af: Redaktionen - Vi ved, at skibsfart har en positiv indflydelse på dansk økonomi. Når der bliver tjent penge på havet, er det også gavnligt for Danmark, siger Jacob K. Clasen, der er direktør for erhvervspolitik og analyse i Danske Rederier.Rapporten understreger også, at mens 90 procent af den nationale godstransport foregår på vejene, bliver 90 procent af verdens internationale transportarbejde klaret af skibsfarten.- Det understreger, at danske rederier er del af en international branche, som konkurrer benhårdt. Derfor insisterer vi også på, at rammerne om erhvervet tager højde for den globale konkurrencesituation og så vidt muligt fastlægges internationalt, siger Jacob K. Clasen.Det Økonomiske Råd konkluderer også, at produktion af varer de seneste mange år har været præget af en stigende internationalisering. Det betyder, at færdigvarer i stigende grad består af komponenter, som produceres andre steder i verden.Dette øger samhandlen mellem virksomhederne og dermed deres transportbehov.Den samlede værdiskabelse eller bruttoværditilvæksten er et udtryk for resultatet, når man har fraregnet udgifter i forbindelse med produktionen.Interesserede kan læse rapporten “Produktivitet 2020” fra Det Økonomiske Råd