Luftforureningen falder mærkbart som følge af corona-restriktioner

Mandag 30. marts 2020 kl: 11:01

Af: Redaktionen De seneste målinger af luftforureningen i København, Aarhus, Odense og Aalborg viser, at niveauet af NOx’er er faldet med cirka 40 procent sammenlignet med sidste år på samme tid.





Luftforurening med NOx’er stammer hovedsageligt fra vejtransporten, og det store fald i NOx-koncentrationen i byerne skyldes primært den reducerede vejtrafik.







Det er Miljøstyrelsen, der i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universtitet måler luftens indhold af NOx-gasser.





Det er niveauet af NOx i uge 12, som er faldet 40 procent sammenlignet med resten af året.





Det er ikke kun i Danmark, at der er sket et markant fald i luftens indhold af NOx-gasser.







Det Europæiske Miljøagentur oplyser, at det samme billede gør sig gældende i mange andre europæiske storbyer, hvor man ligeledes har indført gennemgribende restriktioner som følge af COVID-19.





DCE overvåger luftkvaliteten på 14 målestationer placeret rundt omkring i landet.







NO 2 reduktion ift. uge 12 sidste år Milano 21 % Bergamo 47 % Rom 26-35 % Barcelona 55 % Madrid 41 % Lissabon 51 %





(Kilde: Det Europæiske Miljøagentur)

