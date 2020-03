Midttrafik varsler færre busafgange

Torsdag 26. marts 2020 kl: 12:47

Alle regionale ruter:

Bybusser:





Lokale ruter:

Større lokale ruter med både skoledags- og ikke-skoledagskørsel overgår til at følge skolefridagskørsel:

Silkeborg Kommune: Rute 31, 32 og 313 køres efter skolefridagskøreplan

Holstebro Kommune: Rute 252/270 og rute 23 køres efter skolefridagskøreplan

Skive Kommune: Rute 41 indstilles midlertidig (uddannelsesrute) og rute 412 køres efter skolefridagskøreplan

Struer Kommune: Rute 335 og 342 køres efter skolefridagskøreplan

Herning Kommune: Rute 150 følger kørslen på ikke-skoledage, det vil sige ture med ”A” note udgår

Midttrafiks kunder kan få et samlet overblik over alle ændringer på den særlige infoside omkring kørselsændringer på grund af coronavirus/covid-19 eller se de berørte køreplaner på midttrafik.dk i form af en ”Corona-nødplan”.





For de regionale ruter er ”S” note-ture, som udgår markeret med gult, mens ”B” note-ture, der køres i stedet for, er markeret med grønt. I bybusbyerne, hvor der er ferieplan, er denne uploadet som en ”Corona-køreplan”.





Rejseplanen og Midttrafik live vil være opdaterede med de nye køreplaner fra 26. marts.





De nye køreplaner vil fremgå på de eksisterende køreplantavler, undtagen i Aarhus, hvor Midttrafik henviser til Midttrafik live eller Rejseplanen.



Af: Redaktionen Den nye tilpassede køreplaner tager også højde for, at der fortsat er busforbindelser til de borgere, der skal på arbejde, på indkøb, til læge med mere.- Busselskaberne kan få problemer med at opretholde stabil fuld drift på grund af sygemeldinger fra chaufførerne. Når vi reducerer kørslen, giver det os bedre muligheder for at opretholde stabil drift frem for en række uplanlagte aflysninger, der vil være til stor gene for vores kunder, siger Ole Sørensen, der er planchef hos Midttrafik.Midttrafik vurderer, at det er muligt at opretholde servicen, overholde afstandskrav mellem kunderne og skabe stabil drift med færre busafgange. De fleste busser vil derfor fra 30. marts køre som var det skoleferie.Regionalruterne følger kørsel på ikke-skoledage, det vil sige at ture med "S"-note udgår. Eventuelle ture med ”B” note køres i stedet for.