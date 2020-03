Transportudstilling er aflyst på grund af corona-situationen

Tirsdag 24. marts 2020 kl: 12:43

Af: Redaktionen - Som arrangør af Danmarks største udendørs transportudstilling er vi - lige som alle andre i Danmark og verden over - meget berørte af situationen omkring Corona-smitten. Vi bakker op om myndighedernes tiltag for at bekæmpe yderligere spredning af Covid-19 i Danmark, og det får altså den konsekvens, at Vestfyn Trækker 2020 ikke bliver til noget, siger Per Mikkelsen.Vestfyn Trækker er siden starten i 1999 blevet mere og mere populær og er vokset til at rumme omkring 150 udstillere fra transportbranchen. Herunder en lang række bilimportører, vognopbyggere og forhandlere af øvrigt transportmateriel og serviceydelser. Årets messe skulle have været gennemført i weekenden 15.-17. maj, men situationens alvor taget i betragtning ville det ifølge Per Mikkelsen ikke give mening.- Det er vores ansvar og pligt at hjælpe vores udstillere, de besøgende og andre relationer med at gøre det rigtige. Selv om vi i øjeblikket ikke kan genkende det Danmark, vi allesammen plejer at stå op til om morgenen, er der vigtige samfundsopgaver, som skal løftes, siger han med henvisning til behovet for at holde hjulene i gang og få Danmark til at fungere så godt som muligt, siger Per Mikkelsen og fortsætter:- Og det skal vel at mærke gøres samtidig med, at vi alle skal passe ekstra godt på hinanden.Per Mikkelsen ved, at mange udstillere allerede var langt fremme i planlægningen af deres stande, og at der var investeret store ressourcer i den planlagte transportudstilling.- Her hos VBG har vi knoklet på med forberedelserne i mere end et halvt år. Vi kunne glæde os over en udsolgt udstilling med over 150 tilmeldte udstillere på et udvidet messeareal på i alt 45.000 hvadratmeter. Vi så frem til at sætte ny besøgsrekord med endnu flere end de knap 10.000 besøgende, der lagde vejen forbi Vestfyn for knap to år siden. Den rekord må vi sætte en anden gang, siger Per Mikkelsen.Men hvorfor ikke ”bare” udsætte Vestfyn Trækker til senere i 2020, hvor alle håber og vel også forventer, at Corona-krisen er stilnet af?- Det har ganske enkelt ikke været muligt at få tilladelserne fra myndighederne, svaret fra dem var klart og tydeligt; at vi ikke får de nødvendige tilladelser før Danmark er Corona frit, samtidigt udtaler vores sundhedsminister Magnus Heunicke, at vi kan forvente en ny bølge af Corona virus igen til efteråret - mere tydeligt kan det ikke være, og det er bevæggrundene for vores beslutning, siger Per Mikkelsen.



- Vi er mange, der havde set frem til Vestfyn Trækker 2020. Hensynet til samfundets overordnede interesser og ikke mindst danskernes sundhed må dog stå over vores fælles interesse for transportbranchen. Vi opfordrer alle til at følge myndighedernes anvisninger og påbud og passe godt på sig selv og hinanden, så vi kan komme igennem denne sundhedskrise så hurtigt og så godt som muligt. Og så ses vi nok en anden gang i en forhåbentlig ikke så fjern fremtid, lyder det fra Per Mikkelsen og resten af Team Vestfyn Trækker.





