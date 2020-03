Personbilstrafikken falder - godstransporten kører videre

Søndag 22. marts 2020 kl: 12:50

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Selvom store dele af det danske samfund i disse dage er lukket ned på grund af restriktioner for at forbygge spredning af corona-virus, er godstransporten på vejene fortsat kørende. Ifølge de nyeste tal fra Vejdirektoratet er den tunge transport langt de fleste dage upåvirket, og på nogle dage er lastbiltrafikken steget med op til 13 procent.- Det er afgørende, at godstransporten kan komme frem på vejene med varer til butikkerne - særligt i disse dage, hvor store dele af samfundet ellers er lukket ned. Derfor vil jeg gerne både takke Vejdirektoratet for at sikre, at den nødvendige trafik kan komme frem, og godstransportørerne for at sikre en stabil strøm af varer til landets butikker, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Omvendt er antallet af personbiler og små varevogne på motorvejene faldet med op til 45 procent. Ifølge transportminister Benny Engelbrecht viser det, at borgerne generelt følger regeringens anbefalinger.- For at inddæmme smittefaren fra coronavirus er det nødvendigt, at vi alle så vidt muligt holder os hjemme og ikke foretager unødvendige ture ud af huset. Derfor vil jeg også gerne takke borgerne for at følge regeringens anbefalinger om at undgå rejser, der ikke er nødvendige, siger transportministeren.Tallene ovenfor stammer fra data indsamlet via Vejdirektoratets knap 30 tællestationer, der er fordelt rundt om i landet og placeret langs stort set alle væsentlige motorveje.