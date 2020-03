Luftkvalitet og klima er positivt påvirket af corona-virus

Fredag 20. marts 2020 kl: 12:47

Af: Jesper Christensen - Fredag 13. marts viste tal fra Veivesenets automatiske trafiktællinger en trafiknedgang på omkring 20 procent i morgenmyndretiden på vejene ud og ind af Oslo samt i Oslo sammenlignet med de tre foregående fredage. Det førte til et fald i udslippene med 12-13 procent, forklarer forsker Henrik Grythe fra NILU’s afdeling for by og industri.I løbet af den seneste uge er udslippet fra trafikken gået yderlige ned i takt med myndighedernes tiiltag for at dæmme op for spredningen af corona-virus. På landsplan ser Henrik Grythe et fald på tæt på 40 procent.Folkene hos NILU har også regnet på, hvor meget den mindre vejtrafik har betydet for CO2-udslippet. Der er kommet frem til, at udslippet er reduceret med omkring 43.000 ton CO2 i hele Norge i perioden 13.-19. marts.Når det gælder flytrafikken kommer de frem til, at der i perioden er sket en reduktion på 59.000 ton CO2.NILU har også set på færgetrafikken, men oplyser ikke noget specifikt tal, da mange indenrigsfærger i Norge fortsat sejler efter planerne. Underigsfærgernes aflysninger er ikke med i NILU’s beregninger, men vurderingen er, at den samlede CO2-reduktion ligger p åmellem 20 og 40 procent.Hvis trafikken falder yderligere de næste uger, vil CO2-reduktionen følge med ned. Det samme gælder partikelforurening med mere, hvilket forbedre luftkvaliteten.- Det bliver spændende at se, om den reducerede trafik vi have nogen varig effekt på foks rejsevaner. Det får vi se, siger Henrik Grythe.