Rigspolitichef: Hold nu afstand til hinanden

Fredag 20. marts 2020 kl: 11:12

Af: Redaktionen Torsdag var det umiddelbart enkelt at se billeder af mennesker, der nød solen - eksempelvis på Dronning Louises Bro på Nørrebro i København, på legepladser eller på skaterparker rundt om i landet. Billederne viste en række eksempler på grupper over 10 personer.- Det er ulovligt, og det er nødt til at stoppe, siger rigspolitichef Thorkild Fogde og fortsætter:- Jeg kan sagtens forstå, at man gerne vil ud og nyde det gode vejr. Det er også helt i orden. Man må gerne gå eller løbe en tur. Men hold afstand til hinanden, når I færdes derude. Hvis der allerede er mange i et område, så gå et andet sted hen. Vi skal have stoppet smittespredningen, og det kan vi altså kun, hvis vi løfter i flok og tager ansvar. Vi ser for mange eksempler på, at man stimler sammen i parker, på broer og andre steder.Siden onsdag 18. marts klokken 10.00 har det været ulovligt at forsamle sig mere end 10 personer på offentligt tilgængelige steder, og politiet kan med epidemiloven i hånden påbyde, at folk skal flytte sig fra et sted, hvis man skønner, at der er fare for smittespredning.- Vi har indtil videre mødt danskerne med dialog, råd og vejledning, og budskabet er glædeligvis forstået af langt de fleste. Nu skal vi have de sidste til at forstå alvoren. Derfor er vi også klar til håndhæve reglerne mere håndfast og udskrive bøder, hvis reglerne ikke efterleves og politiets anvisninger ikke følges. Budskabet er meget klart: Spred jer - i stedet for at sprede smitte. Det er alvorligt det her, siger Thorkild Fogde.Hvis politiet skrider til at udskrive bøder, kommer de til at lyde på 1.500 kroner - ikke til gruppen som helhed, men sandsynligvis til hver enkelt i gruppen.