Sælger vender tilbage

Fredag 20. marts 2020 kl: 09:52

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Volvo Truck Center Taastrup bød Christian Weber tilbage til sin gamle arbejdsplads, hvor han startede mandag i denne uge. Han skal under ledelse af salgschef Claus Rieland varetage salget af Renault Trucks vare- og lastbiler op til 16 ton.Christian Weber var trainee i reservedelsafdelingen hos Sommer Volvo, og var i perioden 2002-2005 Part Account Manager hos Volvo Truck Center Taastrup. Herudover har Christian Weber arbejdet hos Mercedes-Benz Odense som varevognssælger.Efter flytning fra Fyn til Sjælland var Christian Weber hos Iveco Danmark inden han i perioden fra 2015-2018 drev sit eget bilfirma, Weber Biler fra Birkerød. Christian Weber har desuden været i forsikringsbranchen, hvor han håndterede forsikringer til biler og varevogne.Derudover har han i sit virke med eget bilfirma arbejdet med produktion af Youtube-videoer og søgte netop stillingen som salgsansvarlig efter at have set Renault Trucks’ egen danske Youtube-video, hvor der blev søgt en varevognsælger.