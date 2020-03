Lavprisflyselskab skærer 85 procent af sine flyvninger væk

Tirsdag 17. marts 2020 kl: 15:01

Norwegians ruteændringer:

Flere tusind afgange er allerede aflyst.

Fra og med 21. marts vil selskabet hovedsageligt flyve med reduceret kapacitet mellem de nordiske hovedstæder og på norske indenrigsruter. Nogle europæiske ruter vil også blive opretholdt. Alle interkontinentale flyvninger aflyses med undtagelse af ruterne fra Skandinavien til Thailand, som flyves indtil vintersæsonen slutter i slutningen af marts

Alle afgange, der opretholdes, kan bookes på norwegian.com. Et begrænset ruteudbud bliver opretholdt i hvert fald frem til 17. april, men afhænge af vurderinger af ændringer i efterspørgsel og rejserestriktioner. Norwegian vil opdatere kunder, finansmarkedet og medierne, så snart de nye ændringer er implementeret

Ændringer med start 25. marts:

Norge:



Sverige:



Danmark:



Finland:



Af: Redaktionen - Luftfarten står overfor en ekstraordinær krise, hvor også vi i Norwegian må sætte størstedelen af vores fly på jorden og hjemsende en stor andel af vores kolleger. Adskillige regeringer i Europa har allerede sagt, at de vil gøre, hvad de kan for at sikre, at deres flyselskaber kan fortsætte med at flyve, når samfundene vender tilbage til et normalt liv. Vi sætter pris på, at de norske myndigheder har udtalt, at de vil gøre det, der er nødvendigt for at sikre norsk luftfart, sådan at vigtig infrastruktur og titusindvis af arbejdspladser kan opretholdes, siger Norwegian koncernchef Jacob Schram.Norwegian har allerede aflyst et stort antal afgange og hovedprioriteten for selskabet i denne uge er at opretholde så mange planlagte flyvninger som muligt for at sikre, at passagerne kan komme hjem. Passagerer, der er berørte af ruteændringer eller aflysninger, vil blive kontaktet af Norwegian på SMS og e-mail.- Vi forstår, at denne ekstraordinære situation er frustrerende og en belastning for vores kunder. Jeg kan forsikre alle om, at vi arbejder døgnet rundt og gør alt, hvad vi kan, for at tage vare på alle så godt som muligt, siger koncernchefen.Som følge af, at de fleste af selskabets fly parkeres, må Norwegian sende omkring 7.300 medarbejdere hjem. Hjemsendelsesreglerne varierer fra land til land, og Norwegian har allerede indledt samtaler med repræsentanter for fagforeningerne og andre ansatte i alle lande, hvor Norwegian driver virksomhed.- Det er virkeligt med tungt hjerte, at vi nu må hjemsende cirka 7.300 af vores kolleger, men vi har desværre ikke noget valg. Jeg vil alligevel understrege, at det er midlertidigt, for når verden vender tilbage til normalen, er det selvfølgelig mit mål at få vores kolleger tilbage, siger Jacob Schram.Oslo - Bergen/Stavanger/Trondheim: 4 daglige afgangeOslo - Ålesund/Bodø/Evenes/Tromsø: 2 daglige afgangeOslo - Alta/Kirkenes: 1 daglig afgangOSL - Haugesund/Kristiansand/Molde: 1 daglig afgangOslo - Svalbard: 3 daglige afgangeOslo - Stockholm/København: 2 daglige afgangeOslo - Helsinki: 4 ugentlige afgangeStavanger – Bergen: 1 daglig afgangBergen – Trondheim: 1 daglig afgangStockholm - Kiruna: 4 ugentlige afgangeStockholm - Luleo/Umeo: 2 ugentlige afgangeStockholm - Helsinki: 2 daglige afgangeStockholm – København: 2 daglige afgangeKøbenhavn - Oslo: 2 daglige afgangeHelsinki - Kittelä: 6 ugentlige afgangeHelsinki - Oulu: 1 daglig afgangHelsinki - Rovaniemi: 1 daglig afgang