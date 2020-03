Øresundsbron skal have ny belysning på sine pyloner

Tirsdag 17. marts 2020 kl: 13:52

Af: Redaktionen Højbroen over Øresund bliver betydeligt mørkere end normalt, indtil en ny belysning bliver tændt om nogle måneder. (Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron)- Vores nuværende pylonbelysning har oplyst broen i mange år, men det er tid til at investere i ny belysning, så vi også kan lyse broen op fremover. Ved at skifte lys får vi en væsentlig mere energieffektiv belysning, siger Bengt Hergart, der er anlægsdirektør hos Øresundsbro Konsortiet.Når den nye belysning er på plads, vil der være brug for væsentligt mindre energi. Øresundsbro Konsortiet regner med, at skiftet vil mindske energiforbruget med op til 80 procent sammenlignet med den nuværende belysning.Demonteringen af eksisterende armaturer er påbegyndt, men pylonerne bliver ikke helt slukket.Det er arkitektbelysningen, der bliver slukket, mens den sikkerhedskritiske belysning for sø- og luftfart fortsat vil være tændt. Advarselslysene på pylonerne vil fortsætte med at blinke som normalt for flytrafikkens skyld.- Vejlyset er selvfølgelig tændt for dem, der kører på vejen, men ved aftentid bliver det en anden æstetisk oplevelse, da pylonbelysningen er slukket. Vi kommer ikke til at tænde for den nye belysning, før alt er færdigt om et par måneder, siger Bengt Hergart.