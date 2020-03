Færgerne sejler fortsat over Østersøen

Tirsdag 17. marts 2020 kl: 13:38

Af: Redaktionen De midlertidige restriktioner for indrejse til Danmark og Tyskland friholder godstransport mellem landene, så der er stadig lastbiler at fragte over Østersøen.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.