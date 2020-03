Færdselspolitiet kører stadig på vejene

Tirsdag 17. marts 2020 kl: 12:20

Fredag aften:



Lørdag aften:



Søndag formiddag:

Af: Redaktionen Selvom en del medarbejdere i Fyns Politi er sendt hjem og arbejder hjemme fra, så gælder det ikke politiet færdselsfolk. Fyns Politi kan konstatere, at trods faldende trafik har de har haft nok at se til - blandt andet på motorvej E20 over FynTo bilister blev standset for at køre med højere hastighed en tilladt i 110 km/t zone. Den ene får minimum et klip, mens den anden kørte over 200 kmt/t på den del af strækningen og får en betinget frakendelse af kortet.En bilist blev målt til 125 km/t i vejarbejdszonen, hvor man må køre 80 km/t. Han får betinget frakendelse af kørekortet.En bilist blev målt til mindst 179 km/t, hvor man må køre 130 km/t. Endvidere overhalede personen højre om med 200 km/t. Da personen blev stoppet, viste alkometertesten en promille på 1,90 promille og førerretten blev inddraget på stedet.