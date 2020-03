EU-Kommissionen: Varer og transportarbejdere skal kunne passere ved grænselukninger

Tirsdag 17. marts 2020 kl: 11:38

Af: Redaktionen EU-Kommissionen peger på, at grænselukninger skal være proportionale, og at der skal undgås alvorlige forstyrrelser af forsyningskæder for varer og gods. EU-Kommissionen anbefaler også, at man ved grænselukninger sikrer fri bevægelse for transportarbejdere - eksempelvis lastbilchauffører, der betegnes som nøglemedarbejdere, når det gælder om at holde forsyningskæderne ubrudte.- ITD er ligesom EU-Kommissionen stærkt optaget af, at forsyningssikkerheden skal opretholdes i den aktuelle vanskelige situation. Det kræver proportionalitet i de grænselukninger, som vi ser gennemført lige nu i hele Europa. Alle lande holder heldigvis åbent for passage af gods og varer, men vi oplever restriktioner i forhold til den fri bevægelighed for transportarbejdere, der skal arbejde i andre EU-lande, siger ITD’s administrerende direktør Carina Christensen og fortsætter:- ITD håber, at alle EU-lande vil følge EU-Kommissionens anbefalinger. Det er vigtigt, at der ikke er restriktioner, der forhindrer den internationale transport på tværs af grænser. Det gælder også i forhold til at få transportmedarbejdere ind over grænserne.Enkelte EU-medlemslande har indrettet deres grænselukninger på en måde, så transportarbejdere, der skal passere landet for at udføre transportarbejde i et andet EU-land, ikke får lov til at passere.





- Lastbilchaufførerne er nu engang en nøglefaktor i forhold til at sikre forsyningssikkerheden i hele Europa, og fri bevægelighed for transportmedarbejderne er essentielt for at forhindre kapacitetsproblemer. Vi kan kun opfordre til, at alle lande følger de retninger, som EU-Kommissionen har udstukket - også i forhold til transportarbejderne, siger Carina Christensen.





