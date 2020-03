Scania kører ind i Danmark med spanske luksusbusser

Mandag 16. marts 2020 kl: 12:44

Gode kort på hånden

Om Beulas S.A.U:

Beulas S.A.U. er en uafhængig spansk producent af buskarrosserier

Den familieejede virksomhed blev etableret i 1934 og har hovedkvarter i Arbúcies ca. 75 km nordøst for Barcelona i Spanien

Beulas har cirka 210 medarbejdere på fabrikken og producerer årligt omkring 200 turistbusser af forskellige typer. Heraf bygger Beulas busser på Scania-chassiser til blandt andet Sverige, Benelux, Tyskland, England, Frankrig, Schweiz, Italien, Tjekkiet og Rumænien

Beulas er anerkendt på markedet for en meget høj kvalitet samt individuelle kundespecifikke løsninger

Af: Redaktionen - Scania har i de senere år haft stor succes på det danske marked for by- og regionalbusser. Med den nye samarbejdsaftale med Beulas for det danske marked får vi nu nogle af markedets bedste dobbelt- og højdækkere på programmet, så vi nu kan tilbyde vores kunder endnu flere valgmuligheder i det absolutte luksussegment, siger Erik Rolvung, der er Director Bus & Coach hos Scania Danmark A/S.- Vi har i starten valgt at fokusere på to Beulas-modeller. Det er den meget velrenommerede dobbeltdækker Jewel samt den avancerede HDS-højdækker Glory, tilføjer han.- Kombinationen af Beulas’ høje byggekvalitet og avancerede design på karosseriet, Scania’s tre-akslede buschassiser med nogle af markedets mest brændstoføkonomiske og driftssikre Euro 6-drivliner samt Scania’s brede servicenetværk både i Danmark og i resten af Europa giver os rigtig gode kort på hånden, siger Erik Rolvung.Erik Rolvug understreger, at Beulas’ Jewel- og Glory-modeller ligger i den øverste superluksus-klasse i turistbussegmentet og vil være et perfekt match til Scania’s øvrige busprogram på det danske marked. Det omfatter i forvejen Scania Irizar-modellerne med den luksuriøse i8 øverst i segmentet samt den effektive i6S-model lige under. Dertil kommer den driftsøkonomiske Scania Touring, der blev introduceret på det danske marked i 2019. Dermed tilbyder Scania fremover et turistbusprogram, der spænder fra to-akslede 12-meters ”slidere” til regional kørsel over to- og tre-akslede højdækkere i forskellige udgaver til tre-akslede dobbeltdækkere på op til 14,6 meter i det absolutte luksus-segment.Desuden markedsfører Scania Danmark helbyggede to- og tre-akslede Interlink-busser fra 10,9 til 15 meter til regional trafik og turistbuskørsel samt et komplet Citywide-program med forskellige typer drivliner og længder fra 10,9 til 18 meter til decideret bykørsel.