Fransk lastbilproducent åbnede for fabriksportene for 54.098 lastbiler

Mandag 16. marts 2020 kl: 11:14

Frankrig - 24.621 fakturerede enheder (plus 2 procent)

Europa - 24.544 fakturerede enheder (minus 9 procent)

International - 4.933 fakturerede enheder (plus10 procent)

Rekordvolumen inden for brugte køretøjer



Elektrisk mobilitet bliver en industriel og kommerciel realitet

Af: Redaktionen De 54.098 køretøjer fordelte sig ifølge Renault Trucks således:Tungt og mellemtungt segment: 35.950 fakturerede enhederLette køretøjer: 18.148 fakturerede enhederRenault Trucks fastholdt sin salgsvolumen i et kontrastfyldt europæisk marked - i første halvår med en fremgang på 15 procent og med et mindre livligt andet halvår præget af et fald på 18 procent.I segmentet over 6 tons i Europa havde Renault Trucks en markedsandel på 8,5 procent, som var stabil sammenlignet med 2018.I segmentet over 16 tons i det europæiske marked registrerede producenten et fald på 0,1 procent i markedsandelen, mens markedsandelen blev øget med 0,3 point i segmentet mellem 6 og16 tons.Volumen steg 10 procent internationalt med 4.993 fakturerede lastbiler. I et meget lavt europæisk marked med 28 procent nedgang tog Renault Trucks markedsandele i alle lande.I 2019 steg faktureringen for brugte køretøjer 11 procent til 9.442 enheder. Med et meget stort udbud af brugte køretøjer på markedet, opretholdt Renault Trucks et lavt lagerniveau primært takket være ​​særlige specialtilbud - eksempelvis:T Selection tilbuddet omfatter brugte køretøjer, der er inspiceret på over 200 punkter valgt efter alder og kilometertal og med garantiTilpassede modeller fra Used Trucks fabrikken i Bourg-en-Bresse - inklusive Renault Trucks T, X-Road og T P-Road - trækkere omdannet til forvogne i henhold til strenge industrielle processer, der modsvarer kundernes behovSpeciel VO-serie, såsom T 01 Racing, totalrenoveret af Renault Trucks’ designere.Endelig blev 23 lokationer tildelt mærket "Used Trucks by Renault Trucks" i 2019. Mærket garanterer nøje udvalgte og klargjorte køretøjer til kunder samt et omfattende udvalg af køretøjer og services. Producenten sigter mod at have tildelt mærket til 70 lokationer inden 2020.2019 var også præget af lanceringen af ​​det forebyggende vedligeholdelsestilbud Start & Drive Excellence Predict i 15 europæiske lande for T og T High-serien. I 2020 vil Start & Drive Excellence Predict også blive tilbudt i forbindelse med C, K og D samt D Wide Z.E. modellerne.2019 markerede lanceringen af ​​Renault Trucks eldrevne lastbiler. Den franske producent tilbyder nu et omfattende 100 procent elektrisk sortiment fra 3,1 til 26 tons. Renault Trucks fremhæver, at eksempelvis Carlsberg-gruppen skal have leveret 20 styk D Wide Z.E.2020 markerer starten på serieproduktion af Renault Trucks eldrevne lastbiler på producentens fabrik i Blainville-sur-Orne.I løbet af de næste fire år vil Renault Trucks investere yderligere 150 millioner euro i elektrisk mobilitet. Producenten forudser, at eldrevne køretøjer vil repræsentere 10 procent af sit salgsvolumen inden 2025.