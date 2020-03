Tyskland lukker grænserne i ti dage

INDSATS MOD SPREDNING AF CORONA-VIRUS:

Mandag 16. marts 2020 kl: 10:14

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Rigspolitiet oplyser, at tysk politi oplyser, at man skal udvise dokumentation for anerkendelsesværdigt formål. Personer, der skal levere varer eller tjenesteydelser til Tyskland vil få lov til at rejse ind i Tyskland.Den tyske grænsekontrol er synkroniseret med de danske kontroller, således at indrejse til Tyskland alene kan finde sted ved Kruså, Frøslev og Sæd.Rigspolitiet opfordrer de borgere, der vil blive berørt af restriktionerne, til at følge med i tyske medier.