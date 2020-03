Nye grænseregler rammer ikke lastbiler med gods til og fra Danmark

SYD-OG SØNDERJYLLANDS POLITI:

Søndag 15. marts 2020 kl: 17:37

Af: Redaktionen - Den eneste forandring er, at hvor der før var en stikprøvekontrol af køretøjer ved grænsen, bliver alle køretøjer nu stoppet. Men så længe chaufføren har orden i papirerne, kommer kontrollen til at glide så fleksibelt og hurtigt som muligt, siger han videre.Importører af for eksempel fødevarer og medicin, og vognmænd, der transporterer gods til og fra Danmark via Tyskland, kommer dermed ikke i klemme i forbindelse med den ændrede grænsekontrol, der trådte i kraft lørdag 14. marts.Den ændrede grænsekontrol betyder, at i en periode - foreløbig frem til og med 13. april - er 10 af de 13 grænseovergange spærret af. Men denne begrænsning får ikke nogen praktisk betydning for lastbiltrafikken.

Grænseovergangen i Frøslev, som hovedparten af lastbilerne benytter i dag, vil fortsat være åben og bemandet døgnet rundt. Det samme gælder grænseovergangen i Kruså - og som noget nyt også grænseovergangen i Sæd.





Politiinspektøren anbefaler, at lastbilerne - lige som før den ændrede kontrol - benytter Frøslev Grænseovergang - altså motorvejen. Han kan ikke udelukke, at der i startfasen kan komme køer af lastbiler som følge af de nye regler.







- Men alle på grænsen er meget opmærksomme på at begrænse generne mest muligt, pointerer Brian Fussing.







Den ændrede grænsekontrol er et led i de danske myndigheders indsats med henblik på at begrænse risikoen for spredning af Coronavirus/COVID-19.





Som et led i de nye regler kan udenlandske statsborgere udelukkende rejse ind i Danmark, hvis deres besøg har et anerkendelsesværdigt formål. Og det har chauffører i eksempelvis lastbiler, da de bidrager ti at holde Danmark i gang med gods til virksomheder og varer til blandt andet købmænd og supermarkeder.









