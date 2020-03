Togtrafikken begrænses væsentligt ved landets grænser

BANEDANMARK:

Lørdag 14. marts 2020 kl: 18:56

Konkret betyder beslutningen:



Rejser over Øresund:

Kystbanen



Grænsen til Tyskland



Af: Redaktionen De nye indrejserestriktioner betyder, at kun personer, hvor indrejse til Danmark har et anerkendelsesværdigt formål, har lov til at rejse ind i landet - eksempelvis hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer til Danmark. Det betyder samtidig væsentligt længere rejsetid på flere strækninger. Godstrafik gennemføres som planlagtBanedanmark er sammen med jernbanevirksomhederne i fuld gang med at vurdere, hvilken betydning de nye indrejserestriktioner i forbindelse med Covid19 får. Restriktionerne indføres fra lørdag klokken 12.På Øresundsbroen var der i forvejen planlagt arbejde på sporene, og der kører fra i dag klokken 12 derfor indtil i morgen søndag klokken 13 togbusser over broen. Passagererne bliver kontrolleret af myndighederne i forbindelse med den kontrol, der er etableret for vejtrafikken over Øresundsforbindelsen.Fra søndag klokken 13 og frem vil der kun kunne køre ét tog i timen i hver retning over Øresundsbroen. Det skyldes, at den ene perron i Københavns Lufthavn reserveres til at udføre grænsekontrol. Køreplanen for disse tog er ved at blive udarbejdet sammen med Banedanmarks samarbejdspartner på den svenske side og kommunikeres, så snart det er muligt. Toget vil kun køre mellem CPH Lufthavn st. og Sverige. Passagerer, der skal videre i Danmark, og passagerer, der normalt benytter Øresundsbanen, henvises til IC og IC-Lyn tog, der begge kræver pladsbillet og som de eneste kører mellem CPH Lufthavn st. og København H. Der henvises derfor også til Metroen og busser. Udbuddet af pladser over Øresund er meget kraftigt begrænset, og rejsen vil tage væsentligt længere tid end den plejer.Kystbanen kører fra søndag klokken 13 kun mellem København H og Helsingør st. i 20 minutters drift med stop ved alle stationer. Dette gælder foreløbigt frem til 13. april og er alle ugens dage.Ved Padborg og Tønder kører tog til og fra Tyskland i første omgang som normalt. Man skal dog regne med, at grænsekontrol kan føre til forsinkelser. Banedanmark er i samarbejde med DSB, Arriva og politiet ved at vurdere, om der skal andre løsninger til, der så vil blive kommunikeret så hurtigt som muligt.

Rejseplanen vil løbende blive opdateret med alle ændringer.





