Færger fortsætter med at sejle hurtigt over Kattegat

Torsdag 12. marts 2020 kl: 20:52

Af: Redaktionen Alle Molslinjens færger er samfundsbærende infrastruktur, og det forventes at rederiets færger sejler. I lyset af den aktuelle situation i Danmark sætter Molslinjen gang i en række initiativer på alle rederiets ruter.Passagerer med særlige behov får lov til at opholde sig i deres bil på vogndækket på skibet. Det kan være passagerer, som har forhøjet risiko ved at blive smittet med coronavirus, passagerer som frygter at være blevet udsat for smitte eller passagerer som generelt er utrygge.Buffeten på færgerne lukkes, så der udelukkende sælges mad anrettet og indpakket. Alle passagerer fordeles i zoner på færgerne, så ingen behøver at være tæt på medpassagerer. Besætningerne er instruerede i at iagttage de strengeste regler for hygiejne ombord.For de passagerer, som ikke ønsker at benytte deres billet, indføres fra dags dato og to uger frem fuld fleksibilitet for alle billettyper, så turene til sejlads i perioden gebyrfrit kan ændres 60 dage frem i tiden.Bornholmslinjen, Langelandslinjen, Alslinjen, Samsølinjen og Fanølinjen sejler som situationen er lige nu alle uændret.På ruten over Kattegat udarbejdes et nyt trafikprogram med to færger i stedet for tre. Det giver rederiet mulighed for at arbejde med besætninger som lukkede hold, så ingen medarbejdere bevæger sig på flere færger. Der indføres samtidig temperaturkontrol af de besætninger, som skal holde færgerne sejlende, for at fastholde sejladserne så længe som muligt.- Danmark er i en alvorlig situation, som vi alle skal være med til at håndtere. Vi gør, hvad myndighederne beder os om, så vi kan bidrage til, at Danmark kommer så godt igennem de næste afgørende uger, siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.