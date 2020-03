Persontransportorganisation aflyser årsmøde

Torsdag 12. marts 2020 kl: 20:45

Af: Redaktionen Dansk PersonTransport oplyser, at alle tilmeldinger, bestillinger og bookinger afmeldes automatisk, og at man ikke behøver at gøre yderligere.Dansk PersonTransport påtænker at afholde årsmødet senere og vil, når Danmark vender tilbage til normale tilstande, planlægge og invitere til en ny dato for årsmødet.