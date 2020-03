Opfordringer vedrørende kollektiv trafik

Tirsdag 10. marts 2020 kl: 19:14

Af: Redaktionen Nedenfor er opfordringer og råd til udbyderne af den kollektive trafik - og til passagerer, der rejser med bus, tog, metro og lignende. Hensigten er at begrænse smittespredningen samtidig med, at borgernes mobilitet ikke påvirkes mere, end situationen nødvendiggør.



Opfordringer til udbyderne af kollektiv trafik:



Begræns trængslen i de kollektive transportmidler

Tag nødvendige initiativer for at sikre, at passagerer ikke står for tæt. Afhængigt af transportmidlet kan der være tale om at udvide kapaciteten, indføre pladskrav eller undlade at tage flere passagerer med, end der er siddepladser til i transportmidlet.



Informer de rejsende mest muligt om hensigtsmæssig adfærd

Kommunikér myndighedernes opfordringer og gode råd til de rejsende via plakater, informationsskærme m.v.



Vær særlig opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader

Sørg for hyppigt at rengøre passagernes fælles kontaktflader (håndtag, stopknapper m.v.).



Sæt fokus på god hygiejne

Giv ansatte og passagerer adgang til håndsprit, fx på centrale knudepunkter. Gør de ansatte opmærksom på de seneste retningslinjer fra myndighederne, så det sikres, at de ansatte er særligt opmærksomme på god hygiejne og symptomer.



Opsæt plakater, der opfordrer syge til ikke at rejse med kollektiv transport

Udbyderne af kollektiv trafik skal opfordre borgerne til at tage hensyn til hinanden, herunder opfordre til, at man ikke rejser med kollektiv trafik, hvis man har mistanke om, at man er syg eller smittet med coronavirus.





Opfordringer til de rejsende:



Gå eller tag cyklen ved kortere ture

Skal man blot en kort tur, overvej da om det er muligt at cykle eller gå. På den måde undgår man tæt kontakt under transporten, og man giver andre rejsende - som ikke har samme mulighed - bedre plads i den kollektive trafik.



Rejs uden for myldretiden

I myldretiden kan passagerne med den kollektive trafik komme ud for at skulle stå særligt tæt i busser, tog og metro. Overvej om man har mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved for eksempel at flytte en aftale eller et møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.



Vis hensyn til andre rejsende

Host og nys ikke i retningen af medrejsende. Skal man hoste eller nyse, gør det da i ærmeteller i et medbragt engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.



Husk den gode håndhygiejne

I den kollektive trafik er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt i for hold til forebyggelse af coronavirus. Vær derfor opmærksom herpå, når man er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper med videre) med andre rejsende.



Rejs ikke med kollektiv trafik, hvis man er syg, eller formoder at være smittet

Er man syg eller har en formodning om, at man er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med den kollektive trafik.





