Lastbil skubber vinden forbi hjørnerne

Tirsdag 10. marts 2020 kl: 10:46

Af: Redaktionen Den ny Actros kører sig betragteligt lettere gennem luften end sin forgænger. På motorvej er forbruget reduceret med op til 3 procent, mens forbedringen i bytrafik er på op til 5 procent. Udover nye teknologier som den intelligente fartpilot Predictive Powertrain Control, som gør lastbilen i stand til at tilpasse hastigheden efter vejens forløb, skyldes forbedringerne i høj grad det opdaterede, aerodynamiske design - og særligt de digitale sidespejle MirrorCam, der alene bidrager med en besparelse på op til 1,5 procent.Aerodynamikken bestemte placeringen af MirrorCam De karakteristiske kamerastilke, der udgør den udvendige del af MirrorCam, er placeret på øverste del af førerhusets A-stolpe. Dermed har chaufføren markant forbedret udsyn til trafikken sammenlignet med traditionelle sidespejle. Og selvom dén placering virker ganske logisk, var den ikke givet på forhånd. Da den ny Actros stadig var i designfasen, var også den nedre del af A-stolpen samt den øvre del af B-stolpen i spil som mulige placeringer. På baggrund af beregninger omfattende praktiske tests i vindtunnel kunne ingeniørerne dog konkludere, at den øverste del af A-stolpen udgjorde den mest optimale, aerodynamiske placering. Den optimerede aerodynamik bidrager desuden til at lede skidt og snavs væk fra forrude, vinduer og kameralinser.Actros er International Truck of the Year 2020 Sammen med aktive sikkerhedssystemer som Active Drive Assist, der muliggør semiautomatisk kørsel, samt nødbremsesystemet Active Brake Assist 5 var det aerodynamiske MirrorCam-system et af de afgørende argumenter for, at den ny Actros vandt den prestigefulde titel som International Truck of the Year 2020.