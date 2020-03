Danmarks første Iveco S-Way kører ud fra Ans

Mandag 9. marts 2020 kl: 11:04

Fra venstre ses Maria Møller, indehaver af L.M. Transport, Jens Christian, chauffør hos L.M. Transport, samt Jonas Kirkegaard, transportkonsulent (tunge lastbiler) hos Bache A/S.

Af: Redaktionen Den helt nye IVECO S-Way blev i december sidste år præsenteret i Danmark på et landsdækkende roadshow, og nu er det første danske eksemplar klar til at rulle ud fra transportvirksomheden L.M. Transports hovedsæde i Ans i Midtjylland. Indehaver Leif Møller, der sammen med sin datter Maria Møller står i spidsen for en varieret vognpark på omkring 100 lastbiler, fortæller, at den nye bil skal bruges til at køre termoruder rundt i hele landet, så det vigtigste har været, at den tilbyder god komfort for chaufførerne.





- De skal have en behagelig arbejdsdag bag rattet og for eksempel opleve, at der er plads omkring dem og en fornuftig indretning af førerhuset, lyder det vognmandsvirksomheden.





Masser af udstyr og komfort bag rattet

L.M. Transports nye IVECO S-Way er leveret og klargjort af Bache A/S. Den har en 480 hk Cursor 11-motor og er udstyret med stort Active Space førerhus, der blandt andet åbner for meget opbevaringsplads til chaufføren.





Derudover er bilen leveret med luksusførersæde, drejeligt luftaffjedret passagersæde og 12-trins automatgearkasse. Den har samtidig Hi-Cruise GPS-baseret fartpilot, der sikrer optimale gearskift, samt adaptiv fartpilot, der bidrager til en bedre køreoplevelse.





Mest markant byder den nye Iveco S-Way på nye muligheder for online-tilslutning og opkobling. Både ejer og chauffør kan dermed tilgå en lang række parametre og foreslå forbedringer på både bil og kørselsmønster i form af DSE - Real Time kørestilsanalyse. Værkstedet kan også overvåge og opdatere bilen via realtidsdata, uden at den skal tages ud af drift. Det skyldes den indbyggede Connectivity Box, der er en effektiv netværkscomputer, som indsamler, behandler og udveksler data fra såvel chauffør, køretøj som opbygning i realtid.





Realtidsdata udnyttes proaktivt

- Den nye IVECO S-Way udmærker sig især ved at tilbyde en luksusoplevelse bag rattet og åbne for helt nye måder at bruge realtidsdata proaktivt på. Det giver langt bedre udnyttelse af ressourcerne, og man opnår en mere effektiv og ubesværet kørsel fra start til slut. Samtidig reduceres de totale ejeromkostninger på sigt, forklarer transportkonsulent for tunge lastbiler Jonas Kirkegaard fra Bache A/S.





- Vi er spændt på at se, hvilken betydning det får for både køreoplevelsen og økonomien, at bilen har så mange muligheder for opkobling og tilslutning. Indtil videre har tilbagemeldingerne fra chaufførerne været meget positive, så det ser fornuftigt ud, siger vognmand Leif Møller.





