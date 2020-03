Entreprenør vi anlægge trucksop ved Horsens

Fredag 6. marts 2020 kl: 12:40

Af: Redaktionen Pladsen, der skal være overvåget døgnet rundt, skal have en døgnbetjent restaurant, mulighed for at chauffører kan overnatte andre steder end i deres lastbiler, indkøbsmuligheder og badefaciliteter.









Ifølge materiale, der er udsendt forud for præsentationen, vil der blive tale om den største EU-sikrede rasteplads for lastbiler.









Der er tale om en privat investering. På nuværende tidspunkt har projektet ikke fået de nødvendige tilladelser eller fået sat gang arbejdet med at få udarbejdet en ny lokalplan for området.

