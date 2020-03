Stort transportfirma CO2-kompenserer sit brændstofforbrug

Torsdag 5. marts 2020 kl: 13:38

Af: Jesper Christensen Kompensationen sker i samarbejde med energiselskabet DCC Energi.- Det er nyt, at vi kan køre på diesel, hvor CO2-kompensation automatisk er inkluderet. Som en virksomhed, der allerede arbejder målrettet med at optimere vores transporter og minimere miljøbelastningen, får vi sammen med DCC Energi en oplagt her-og-nu mulighed for også at gøre noget aktivt i forhold til det klimaaftryk, vi har. Det er yderst interessant for os og et vigtigt skridt på vejen mod en fremtid, hvor vi kører lidt grønnere, end det er tilfældet i dag, siger Jens Andersen, der er direktør i Kaj Madsen Fjelstrup A/S.På årsbasis forventer Jens Andersen, at virksomheden vil kompensere udledningen af cirka 24.000 ton CO2. Det svarer til den årlige udledning fra cirka 7.500 almindelige dieselbiler. CO2-kompensationen sker via kreditter fra grundigt certificerede skovbevarelses- og plantningsprojekter rundt om i verden.

Det er DCC Energi, som blandt andet driver Shell-stationerne i Danmark, der tilbyder, at virksomheder og offentlige kunder kan købe Shell-brændstof, der automatisk er CO2-kompenseret. I en virkelighed, hvor realistiske nul-emissions alternativer endnu ikke findes i stor skala, giver initiativet ifølge direktør Christian Heise transportører og andre virksomheder nye muligheder for at gøre noget i forhold til CO2-udledningen fra blandt andet lastbiler, busser og andre køretøjer.







- Vi begyndte med at tilbyde indbygget CO2-kompensering i kombination med det naturgasbaserede GTL-brændstof. Det initiativ har på kort tid vist sig at være interessant for mange virksomheder og kommuner, som faktisk allerede har taget løsningen til sig. Sammen med Kaj Madsen Fjelstrup A/S tager vi nu skridtet videre og introducerer CO2-kompensation som en mulighed for virksomheder, der køber almindelig diesel hos os, siger han.







Uvildig certificering og FN's verdensmål

Forskere og miljøorganisationer anser naturbevarelse og skovplantning som vigtige delelementer i den globale klimaindsats. Træer og planter optager og binder store mængder CO2. Derfor er CO2-frigivelsen ved skovrydning et stort problem, hvis der ikke genplantes et passende antal træer. Mellem 15 og 20 procent af den årlige udledning af drivhusgasser globalt stammer fra skovrydning. Til sammenligning stammer cirka 23 procent fra transport.





Shell investerer sammen med udvalgte projektudviklere i at opbygge en stor portefølje af certificerede naturbevarelses- og skovplantningsprojekter. Projekterne findes i dag i Asien, Europa, Nord- og Sydamerika, og er certificeret under internationalt, anerkendte standarder som VCS[, Gold Standard og CCB Standards. I Indonesien og Peru genererer to af Shell’s projekter årligt CO2-kreditter svarende til udledningen af 10 millioner ton CO2. Til sammenligning udledte Danmark 51,9 millioner ton CO2 i 2018.

Samtidig viser projekterne, hvordan CO2-kompensering fra naturprojekter også kan bidrage til at forbedre levevilkår for lokalbefolkninger og truede dyr i tråd med en række af FN's 17 verdensmål.





Om Kaj Madsen Fjelstrup A/S:

Kaj Madsen Fjelstrup A/S blev grundlagt i 1984 med sigte på internationale transporter af temperaturfølsomt gods på tværs af hele Vesteuropa

I dag har virksomheden over 450 ansatte - de fleste i udlandet - og driver en vognpark med lastbiler og køletrailere, som lever op til Euro 6-normen

Regnskabsåret 2018/2019 viste et resultat efter skat på 8.254.000 kroner

Kaj Madsen Fjelstrup A/S arbejder målrettet på at reducere sin CO2-udledningen. Det sker blandt andet gennem investeringer i materiel og styresystemer

Under Kaj Madsen Fjelstrup A/S hører følgende datterselskaber:

KMF Transport ApS (Danmark)

Uab Kaj Madsen Kaunas (Litauen)

Kaj Madsen Flensburg Gmbh (Tyskland)

Uab Km Baltic (Litauen)

Kaj Madsen Fjelstrup’s danske datterselskab, KMF Transport ApS råder ifølge Færdselsstyrelsen over to danske tilladelser til godstransport for fremmed regning.











