Var det en lastbil med kran, kroghejs og grab - ja, i Varde

Torsdag 5. marts 2020 kl: 11:22

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Sawo Kolding har mere præcist monteret en Hiab X-HiDuo 258 EP-5 kran og et Multilift Ultima 20ZL.50-kroghejs på det fire-akslede MAN TGS 35 400 8x2-4 chassis med stålaffjedring på de forreste aksler og luftaffjedring på de bagerste.Hiab-kranen er monteret bag førerhuset. Kranen har blandt andet manuelt opsvingbare støtteben, en manuel forlængerarm for øget rækkevidde og to ekstra ventilsektioner monteret udvendigt på kranarmen. Derudover er kranen malet i Max Mathiesen & Søn A/S grønne farve.Sammen med kranen har Sawo leveret en KM 622 sandgrab med kapacitet på 500 liter og med kontinuerlig rotator.Bagved kranen er Multilift kroghejset monteret. Kroghejset er med knækarm, og lav byggehøjde. Det er udstyret med ilgang, hurtig tip og safe speed. Kroghejsets ventilboks er placeret lodret ved siden af krogarmen for at give mere friplads på siden af chassiset. Det har således givet plads til en værktøjskasse i hver side.