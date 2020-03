Interessen for biogaslastbiler er stigende

LASTBILPRODUCENT I DANMARK:

Onsdag 4. marts 2020 kl: 16:41

Af: Redaktionen - Det glæder os, at der er ved at komme gang i levering af gaslastbiler, som Arlas to nye Scania P 340 er glimrende eksempler på, siger Scania Danmarks salgsdirektør Anton Freiesleben og fortsætter:- Vi har for nylig også leveret gaslastbiler til flere andre kunder, og vi oplever stor interesse for vores gaslastbil i vores udlejningsflåde. Vi har desuden leveret et stort antal gasbusser til kørsel på komprimeret biogas i Danmark, og da gaslastbilerne grundlæggende kører med samme, gennemprøvede teknologi, er der ikke noget at være bange for.Han peger på, at Scania blandt andet kan levere køretøjer til kørsel på både komprimeret og flydende biogas, men at der endnu ikke findes tankstationer til flydende gas i Danmark. Til gengæld sælges der 100 procent dansk-produceret biogas på de eksisterende 17 danske tankstationer for komprimeret gas - enten som ren biogas eller som iblandet naturgas.- Det vigtigste for Scania Danmark er, at vi kommer i gang nu og begynder at høste af de lavthængende klima-frugter med det samme, siger Anton Freiesleben og fortsætter:- Hos Scania snakker vi ikke om fremtidige løsninger. Vi leverer dem allerede, og sammen med klimabevidste kunder som Arla og flere andre er vi på vej til at omstille transportsektoren. Men det kunne godt gå hurtigere.Afhængig af valg af råmateriale kan biogas produceres lokalt i Danmark med en CO2-reduktion på over 100 procent. At det er muligt at reducere CO2-udledningen med mere end 100 procent skyldes, at der fra gyllen sker et markant udslip af klimabelastende metangas, når gyllen anvendes som gødning. Da metangas giver 25 gange højere drivhuseffekt end CO2, giver det store fordele at undgå metan-udslip. Såfremt gyllen i stedet anvendes til produktion af biogas, elimineres dette udslip af metan. Dermed bliver biogassen mere end 100 procent CO2-neutral, og den afgassede gylle bliver endda til gødning af højere kvalitet, der lettere optages af planterne.- Det er jo fantastisk, at biogas kan give CO2-reduktioner på mere end 100 procent. Samtidig er gasmotorteknologien både let at håndtere, sikker og driftsøkonomisk. Paradoksalt er dansk energiafgift på biogas desværre højere end energiafgiften på diesel. Det er da tankevækkende, at vi i Danmark bremser udbredelsen af bæredygtig teknologi ved at holde fast i en gammeldags afgiftsstruktur, siger Anton Freiesleben.Arlas nye gaslastbiler er udrustet med såkaldt CBG-teknologi - Compressed Bio Gas. Motoren er som udgangspunkt konstrueret som en dieselmotor, men er konverteret til gasdrift ved hjælp af en anden indsprøjtningsteknologi, tændrør mm. Biogassen opbevares på siden af chassiset i tryktanke, der giver gaslastbilerne en rækkevidde på omkring 500 kilometer. Det er mere end rigeligt til en hel dags kørsel, hvorefter lastbilerne kan tankes i løbet få minutter, så de er klar til et nyt skift.Som endnu en bæredygtig teknologi er Arlas nye gaslastbiler udrustet med såkaldte TRS-anlæg til produktion af store mængder strøm via motorens kraftudtag. Strømmen anvendes til at drive sættevognens køleanlæg og holde mælkeprodukterne kolde under transporten. Dermed elimineres CO2-udslip og støj samt brændstof- og vedligeholdelsesomkostninger fra den separate dieselmotor, der normalt trækker køleanlægget på en sættevogn. Desuden elimineres partikelforureningen fra vogntoget, og udslippet af andre forurenende stoffer reduceres drastisk, da lastbilens biogasmotor har markant bedre miljøegenskaber end en traditionel dieselmotor i en sættevogns køleanlæg.- Ønsker man virkelig at tilgodese klimaet, er biogas i øjeblikket både det mest effektive og det mest økonomiske brændstof. Dels er omkostningerne lavere end for andre biobrændstoffer og dels markant lavere end ved for eksempel el-drift, påpeger Anton Freiesleben.







Han fremhæver også, at merprisen på en typisk supermarkedvare kun stiger med et par øre, hvis varen distribueres med en biogaslastbil.





- Dermed er det i virkeligheden ingen udfordring at få finansieret den grønne omstilling på dette punkt, da forbrugeren jo ikke påvirkes mærkbart, siger han.





Anton Freiesleben peger også på, at el-drift, som i mange sammenhænge opfattes som den ”reneste”, er afhængig af, hvorledes elektriciteten er produceret, og selv om Danmark er godt på vej med stigende andele af bæredygtigt produceret elektricitet, er CO2-reduktionen lavere end ved brug af ren biogas.





- Som teknologien ser ud lige nu og et pænt stykke ind i fremtiden, kunne klimaet være godt tjent med, at alle investeringer blev lagt i biogaskøretøjer, siger Anton Freiesleben.







Scania-koncernen, der leverer tunge lastbiler og busser på over 100 markeder over hele verden og beskæftiger over 52.000 medarbejdere, gennemførte for nylig en klimadag for samtlige medarbejdere. Produktionen og samlebåndene blev sat i stå i en periode, mens medarbejderne blev undervist i årsager og virkning af klimaforandringerne samt informeret om de værktøjer, som transportsektoren i dag har til rådighed for at reducere sin CO2-udledning.

















© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.