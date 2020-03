Chaufføren bag rattet har atter været vigtig i udviklingsarbejdet

Tirsdag 3. marts 2020 kl: 14:37

Af: Redaktionen Volvo Trucks peger på, at der har været et stærkt fokus på på chaufførmiljøet, sikkerheden og produktiviteten under udviklingen af de nye modeller.- Vi er virkelig stolte af denne store fremadrettede investering. Vores mål er at være vores kunders bedste forretningspartner ved at gøre dem endnu mere konkurrencedygtige og hjælpe dem med at tiltrække de bedste chauffører på et stadig hårdere marked, siger Roger Alm, der er administrerende direktør for Volvo Trucks.De fire tunge lastbiler - Volvo FH, FH16, FM og FMX - repræsenterer omkring to tredjedele af Volvo Trucks' leverancer.Set i lyset af, at der mange steder er mangel på chauffører - undersøgelser viser, at omkring 20 procent af alle chaufførjob i Europa er ubesatte - er der sund fornuft i at have et ekstra fokus på arbejdsforholdene. For at hjælpe kunderne med at rekruttere og fastholde de bedste chauffører har Volvo Trucks fokuseret stærkt på at udvikle de nye lastbiler, så de er mere sikre, effektive og attraktive arbejdsredskaber for kvalificerede chauffører.









- Chauffører, der håndterer deres lastbil sikkert og effektivt, er et uvurderligt aktiv for enhver transportvirksomhed. Ansvarlig kørselsadfærd kan hjælpe med at reducere CO2-emissionerne og brændstofomkostningerne såvel som at reducere risikoen for ulykker, kvæstelser og ikke planlagt nedetid. Vores nye lastbiler vil hjælpe chaufførerne med at arbejde på en endnu mere sikker og produktiv måde og give vores kunder stærkere argumenter, når de konkurrerer om at tiltrække de bedste chauffører, siger Roger Alm.







De forskellige lastbilmodeller i Volvo Trucks' sortiment fås med mange forskellige førerhusmodeller og kan optimeres til en lang række anvendelser. I fjerntransportlastbiler er førerhuset ofte chaufførens andet hjem. I lastbiler til regional transport fungerer det ofte som et mobilt kontor, mens lastbilerne til anlægskørsel er robuste, praktiske arbejdsredskaber. Derfor var udsyn, komfort, ergonomi, støjniveau, manøvredygtighed og sikkerhed fokusområder i udviklingen af de nye lastbilmodeller. Lastbilens ydre er også blevet opgraderet til at afspejle de nye lastbilers egenskaber og skabe et flot overordnet design.





Nyt førerhus med mere plads og forbedret udsyn

Den nye Volvo FM og Volvo FMX har fået et nyt førerhus såvel som mange af de samme funktioner i instrumentdisplayet som deres større Volvo-modstykker. Deres indvendige volumen er øget med op til en kubikmeter, hvilket giver bedre komfort og mere arbejdsrum. Udsynet er blevet bedre på grund af større ruder, en sænket dørlinje og nye spejle.









Rattet er udstyret med en justerbar ratstamme, der i højere grad gør det muligt at justere kørestillingen til den enkelte chauffør. Den nederste køje i det lange førerhus er placeret højere end tidligere, hvilket giver større komfort og skaber yderligere opbevaringsplads nedenunder. Dagførerhuset har et nyt 40-liters opbevaringsrum med indvendig belysning på bagvæggen. Komforten i førerhuset er yderligere forbedret gennem forstærket isolering, der hjælper med at holde kulde, varme og støjforstyrrelser ude, mens et sensorstyret klimaanlæg med et kulfilter sikrer en god luftkvalitet under alle forhold.









Alle modeller er udstyret med en ny grænseflade til chaufføren

Chaufførens område har nu en helt ny grænseflade til information og kommunikation, der har til formål at gøre det lettere at få et overblik over og styre de forskellige funktioner, hvilket skaber mindre stress og distraktion. Instrumentdisplayet er fuldt ud digitalt med en 12-tommer skærm, der gør det nemt for chaufføren at vælge de nødvendige oplysninger til enhver tid. Inden for let rækkevidde af chaufføren er der et supplerende 9-tommer sidedisplay, der leverer infotainment, navigation, transportoplysninger og kameraovervågning. Funktionerne kan styres via knapper på rattet, via stemmestyring eller via touchscreen og displayets kontrolpanel.









Forbedrede sikkerhedssystemer hjælper med at undgå ulykker

Sikkerheden er forbedret yderligere med funktioner såsom adaptivt fjernlys i Volvo FH og Volvo FH16. Systemet forbedrer sikkerheden for alle trafikanter ved automatisk at deaktivere valgte segmenter af LED-fjernlyset, når lastbilen nærmer sig modkørende trafik eller et andet køretøj bagfra.









Kørslen lettes også med en forbedret Adaptiv Cruise Control (ACC) til hastigheder helt ned til 0 km/t og cruise control til kørsel ned ad bakke, der automatisk aktiverer hjulbremserne, når der er behov for ekstra bremsekraft for at opretholde en konstant hastighed ned ad bakke. Det elektroniske bremsesystem (EBS), som er en forudsætning for sikkerhedsfunktioner såsom kollisionsadvarsel med nødbremse og elektronisk stabilitetskontrol leveres nu som standard på den nye lastbil. Volvo Dynamisk Styring med sikkerhedssystemerne sporassistent og stabilitetsassistent er desuden tilgængelige som ekstraudstyr. Et system til genkendelse af vejskilte registrerer vejtrafikskilte - eksempelvis begrænsninger for overhaling, vejtype og hastighedsbegrænsninger, og viser dem i instrumentdisplayet.





Udsynet kan forbedres yderligere ved at tilføje et kamera i passagersiden, der giver et supplerende udsyn til siden af lastbilen i sidedisplayet.









Effektive motorer og alternative drivliner

Både miljø og økonomi er vigtige faktorer for transportvirksomheder. Da der ikke vil være en enkelt energikilde, der kan løse alle klimaproblemer, og da forskellige transportsegmenter og -opgaver vil kræve en række forskellige løsninger, vil der ifølge Volvo Trucks og andre lastbilproduceter fortsat i den nærmeste fremtid komme til at eksistere flere typer drivliner parallelt.









På mange markeder, herunder Danmark, fås Volvo FH og Volvo FM med den Euro 6-kompatible gasdrevne LNG-motor, der har en brændstofeffektivitet og ydeevne på niveau med Volvo Trucks’ tilsvarende diesellastbiler, men med en lavere klimapåvirkning. Gasmotoren kan køre på enten biogas, hvilket reducerer CO2 med op til 100 procent eller naturgas, der reducerer CO2-emissionerne med op til 20 procent sammenlignet med Volvo Trucks’ tilsvarende diesellastbiler. Dette gælder for emissioner fra køretøjet under brug, også kaldet fra tank til hjul.









Den nye Volvo FH kan også skræddersys med en ny effektiv Euro 6-dieselmotor, der er inkluderet i I-Save-pakken, der giver mulighed for yderligere reduktion af brændstofforbrug og CO2-emission. Til fjerntransport kombineres den nye Volvo FH med I-Save med den nye D13TC-motor med en samlet pakke af funktioner, der kan give brændstofbesparelser på op til 7 procent.











