Workshop har fokus på Mobility as a Service

Tirsdag 3. marts 2020 kl: 13:51

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Målet med workshoppen er at teste hypoteser af om, hvem der kan drage fordel af international MaaS-roaming. På workshoppen præsenteres to detaljerede scenarier. Tiden i workshoppen skal også bruges til at få feedback fra deltagerne om, hvad der vil fungere, hvad der ikke fungerer, og hvor der kan fokuseres på nye løsninger.Interesserede kan se mere om workshoppen og tilmelding