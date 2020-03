Trailerne har 24 aksler til sammen

Tirsdag 3. marts 2020 kl: 11:43

Af: Redaktionen Syv af de otte nye gardin-trailere linet op til fotografering hos Lastas i Hedensted.De otte nye ens trailere er bygget op over et letvægts-chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger, og med cyklistværn i begge sider.Gardin-opbygningen har skydetag med presenning. Gardinsiderne har fire forskydelige sidestolper i hver side med tilhørende i alt 40 alu-brædder.I bagenden er der monteret en 2.500 kg Zepro-lift med en 2.000 mm stålplade.Bunden, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker, er TÜV-godkend til 9.000 kg. I bunden er der også tre gange seks 80 x 50 mm sokler, der flugter på tværs. I hver kantskinne er der monteret 13 binderinge.Med hver trailer følger 12 kæpstokke og en magasin.Trailerne er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Der er lift-funktion på første og tredie aksel med automatisk hæve-/sænkeventil.Trailerene er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg.De nye gardintrailere er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.











