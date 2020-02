Svensk lastbilproducent lancerer næste generation

Torsdag 27. februar 2020 kl: 12:30

Fokus på chaufførerne hjælper med at tiltrække dygtige folk

Af: Redaktionen Med de forskellige drivlinekonfigurationer kan den nye Volvo FH bygges til at passe til en lang række anvendelser og muliggøre betydelige besparelser på brændstof og CO2.- Volvo FH-serien har været en favorit blandt lastbilchauffører i mange år, især for dem, der bruger en god del af deres liv på vejen, siger Roger Alm, der er administrerende direktør for Volvo Trucks. ‘- Med den nye Volvo FH fortsætter vi vores klare fokus på design af lastbiler og tilbyder tjenester, der kan hjælpe chaufførerne med at udføre et job i verdensklasse, siger han videre.

Fokus på chaufførerne er baseret på den betydelige indflydelse, de har på en transportørs resultater i forhold til produktivitet, effektivitet og kundeservice.





Roger Alm peger på, at en god chauffør kan yde et enormt bidrag til vognmandsvirksomhedens rentabilitet.





- Rundt omkring i verden ser vi en kronisk mangel på dygtige chauffører. Ved at lancere denne nye lastbil, der prioriterer den professionelle chaufførs produktivitet og komfort, har vi taget et vigtigt skridt fremad for at hjælpe vores kunder med at tiltrække og fastholde de bedste chauffører, siger Roger Alm.





Interiøret løfter chaufførens arbejdsmiljø

Det fokus, som Volvo Trucks har på chaufførerne i de nye lastbilmodeller, er mest tydeligt i det opdaterede arbejdsmiljø i førerhuset. Arbejdsområdet er centreret omkring et moderne instrumentbræt, der har en fuldt ud digital 12-tommer skærm med høj opløsning og inkluderer en fast kopholder og en åben opbevaringsplads med belysning, der er styret af en bevægelsessensor.





Instrumentdisplayet giver føreren mulighed for at vælge mellem fire forskellige skærmvisninger alt afhængigt af kørselssituationen og de oplysninger, chaufføren ønsker at få vist.





Et 9-tommer sidedisplay, der er ekstraudstyr, kan levere infotainment, navigationshjælp, transportoplysninger og kameraovervågning. Displayet, der er let at nå, giver chaufføren mulighed for at interagere på flere forskellige måder - enten med de intuitivt placerede knapper på rattet, gennem stemmestyring eller direkte via berøringsskærmen og skærmens kontrolpanel.





- Nem adgang til en række oplysninger øger chaufførens evne til at arbejde mere effektivt, sikkert og komfortabelt, siger Carin Larsson, der er chefdesigner for User Experience and Human Machine Interaction hos Volvo Trucks.





- Præsentationen af oplysninger er forbedret markant med de nye skærme. De krævende interaktioner er nu koncentreret på sidedisplayet, der er placeret inden for rækkevidde af førersædet. Omfanget af distraktioner er derfor minimeret, da vigtige køreoplysninger vises tydeligt på det brugervenlige og let synlige instrumentdisplay, siger hun videre.





Instrumentdisplayet og sidedisplayet fungerer på mange sprog

I de nye modeller er det det blevet lettere at bevæge sig rundt inde i førerhuset på grund af den nye, slankere og ergonomisk designede I-Shift gearvælger. For chauffører, der kræver meget højere batterikapacitet, er der et dobbeltbatterisystem, som sikrer, at der altid er strøm i reserve til at starte motoren. Der er også en bred vifte af tilpasningsmuligheder med nye stoffer og farver.





Sofistikeret design og smarte teknologier

Det udvendige udseende er kendetegnet ved de karakteristiske V-formede forlygter, som i de nye modeller er blevet flyttet længere ud til siderne, så de er på linje med førerhusdørene. Blinklysene er også blevet flyttet til døren, hvilket giver lastbilen både forbedret aerodynamik og et mere dristigt look. Viskerpanelet er enklere og slankere, mens det større Volvo-logo - jernmærke - gør den nye Volvo FH let genkendelig selv på afstand.





- Den nye generation af Volvo FH kombinerer de mest succesrige elementer fra den forrige FH-serie med smarte teknologier og et funktionelt design med fokus på mennesket, siger Carin Larsson og fortsætter:





- Resultatet er en intelligent og sofistikeret lastbil, der hjælper chaufføren med at levere en enestående præstation under alle forhold.





Lastbil med adaptivt fjernlys

Den nye Volvo FH er ifølge Volvo Trucks verdens første tunge lastbil med adaptivt fjernlys. Systemet forbedrer sikkerheden for alle trafikanter ved automatisk at deaktivere valgte segmenter af LED-fjernlyset, når lastbilen nærmer sig modkørende trafik eller et andet køretøj bagfra. Fjernlyset justeres, når kameraet og radaren registrerer andre køretøjer, eller når kameraet registrerer ændringer i lysmængden omkring lastbilen.





Yderligere sikkerhedsfunktioner på Volvo FH inkluderer cruise control til kørsel ned ad bakke, der indstiller en maksimal hastighed for at forhindre uønsket acceleration, og Adaptive Cruise Control (ACC), der nu fungerer ved alle hastigheder helt ned til nul km/t.





Det elektroniske bremsesystem (EBS), som er en forudsætning for sikkerhedsfunktioner såsom kollisionsadvarsel med nødbremse og elektronisk stabilitetskontrol leveres som standard på den nye lastbil. Volvo Dynamisk Styring med sikkerhedssystemerne sporassistent og stabilitetsassistent er også tilgængelige som ekstraudstyr.





Sikkerheden på den nye Volvo FH forbedres yderligere ved hjælp af et system, der er i stand til at registrere vejskilte - eksempelvis begrænsninger for overhaling, vejtype og hastighedsbegrænsninger.

Udsynet kan forbedres yderligere ved at tilføje et kamera i passagersiden, der giver et supplerende udsyn til siden af lastbilen i sidedisplayet.





Forbedret brændstofeffektivitet og produktivitet







På mange markeder fås Volvo FH med den Euro 6-kompatible gasdrevne LNG-motor, der leverer brændstofeffektivitet og ydeevne på niveau med Volvos tilsvarende diesellastbiler, men med en langt lavere klimapåvirkning. Gasmotoren kan køre på enten biogas, hvilket reducerer CO2 med op til 100 procent eller naturgas, der reducerer CO2-emissionerne med op til 20 procent sammenlignet med Volvos tilsvarende diesellastbiler.





Den nye Volvo FH tilbyder også I-Shift med dobbeltkobling. Volvo FH’er med løbe- og pusheraksler har fået forbedrede styrevinkler, der reducerer dækslitagen og forbedrer manøvredygtigheden. Volvo FH fås også med tandemakselløft, så bagakslen kan kobles fra og hæves, når lastbilen ikke er lastet, hvilket reducerer brændstofforbruget.





Ny servicekontrakt hjælper kunderne med at forbedre deres likviditet Volvo Trucks introducerer med de nye modeller Volvo Flexi-Guld-kontrakten, der tilbyder samme dækning som Volvo Guld-kontrakten til samme forudsigelige pris, men med meget større fleksibilitet, så den kan tilpasses skiftende forretningsbehov.





Månedsprisen varierer takket være et fleksibilitetsområde på 40 procent for det anslåede årlige kilometertal. Det giver transportvirksomhederne større fleksibilitet til at tilpasse deres aktiviteter til sæsonændringer og svingende efterspørgsel.





- Mange transportvirksomheder udtrykker et behov for større fleksibilitet, når det gælder servicekontrakterne. Vi har nu teknologien til at levere dynamiske og tilsluttede løsninger som denne, siger Thomas Niemeijer, der er Business Development Manager, Service Contracts, hos Volvo Trucks.

Volvo Flexi-Guld-kontrakterne findes på udvalgte markeder og vil gradvist blive udrullet til nye markeder.





Fakta om den nye Volvo FH:

Førerhuse: Lavt langt førerhus, langt førerhus, Globetrotter-førerhus, Globetrotter XL og Globetrotter XXL. Interiørpakker til udvendigt og indvendigt til et individuelt design

Motorer: Dieselmotorer fås med forskellige emissionsstandarder. Volvo FH fås også med en Euro 6, trin D-kompatibel gasdrevet LNG-motor på udvalgte markeder

Volvo FH med I-Save til Euro 6 fås på udvalgte markeder

Gearskiftesystem: I-Shift/I-Shift med dobbeltkobling med softwarepakker til forskellige anvendelsesområder

