- Ung mand tog med pirat-taxi og blev snydt

Af: Redaktionen Den 20-årige forklarede politiet, at han natten til søndag stod på Nørreport i Aarhus, da en bil med to mænd rullede op på siden af ham og tilbød ham et lift. Han sagde ja tak og bad om at blive kørt til Risskov.På vejen stoppede bilen ved en tankstation, hvor mændene bad den 20-årige om at betale for benzin. Mens han stod og betalte med sit dankort, stod en af mændene lige bag ham. Da han satte sig ind i bilen igen, opdagede han, at dankortet var væk og spurgte, om mændene vidste, hvor det var. Det ene mand ”fandt” det og afleverede det til den unge passager, og kort efter blev den 20-årige sat af ved det aftalte sted i Risskov.Senere søndag opdagede han, at der var hævet for flere tusinde kroner på dankortet, og at hans kørekort manglede.De to mænd i bilen beskrives som:A.