Nystartet vognmand kører ud med 650 nye heste

Fredag 21. februar 2020 kl: 13:07

Om Rasmus L. Kristensens første tre-akslede Scania R 650:

Motoren er en 16,4 liters V8’er på 650 hk og med et maksimalt drejningsmoment på 3.300 Nm

Gearkassen har 12-trin med overgear, to krybegear og integreret retarder

Bagtøjet har en udveksling på 3,42:1

For at kunne køre som blokvognstrækker er bilen specificeret med maksimalt 21 tons teknisk bogietryk, og af hensyn til vinterkørsel i Norge og Sverige er det via luftaffjedringen muligt at flytte ubegrænset vægt fra bogie- til trækaksel for igangsætning på glat underlag

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den første nye lastbil med Rasmus L. Kristensens navn på døren er en tre-akslet Scania R 650 bogietrækker, som lastbilsælger Peter Munkholm fra Stiholt i Aalborg har leveret.Rasmus L. Kristensen især køre nord på for en speditør. Derfor giver det god mening at have en lastbil med en V8-motor under gulvet i førerhuset. Da han hørte merprisen i forhold til en tilsvarende bil med en seks-cylindret motor på 500 hk, var han ikke i tvivl. Han har hørt mange positive tilkendegivelser om 650’erens gode brændstoføkonomi, og de første erfaringer tyder da også på, at bilen kører langt på literen. Han har valgt at sætte fartholderen til 85 km/t, og der har han kørt ca. 3,4 km/l på de første ture.Bilen er fabriksopbygget som trækker, og Stiholt i Aalborg har derefter tilføjet komplet alu-dørk, G-strenge, høje skabe i begge sider bag førerhuset samt højt placeret lygtebjælke bag tagspoileren.Bilen er leveret med 710 + 320 liters dieseltanke med separat tyverialarm. Fra fabrikken er den desuden specificeret med LED-lygter hele vejen rundt, termo-sideruder, regnsensor, komplet læderstue med Premium fører- og passagerstole, stort 4x20 W infotainment-system med 7-tommer display og integreret navigation samt centrallås med tyverialarm.FL Buur i Vrå har desuden suppleret med lidt ekstra plys og lys. Forrest har Stiholt monteret lyskasse til ”Bred last”-skilt, blitzbjælke og lygtebjælke med ekstra fjernprojektører.