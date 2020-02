Biogaslastbiler giver erfaringer til fremtiden

Fredag 21. februar 2020 kl: 11:34

Chassistype: Scania P 340 B6x2*4 NBM, luftaffjedring på alle tre aksler, styrbar og løftbar bogieaksel bag trækakslen

Drivline: fem-cylindret ni-liters gasmotor på 340 hk opg et maksimalt drejningsniveau på 1.600 Nm., 12-trins synkroniseret gearkasse med Opticruise fuldautomatisk gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagtøj med manuel differentialespærre og en udveksling på 2,92:1

4 styk 118 liters runde ståltanke til opbevaring af komprimeret gas monteret på henholdsvis højre og venstre side af chassiset - i alt 944 liters kapacitet. Gaspåfyldning i venstre side

Førerhus: Lavt placeret distributionsførerhus monteret på fire-punkts mekanisk affjedring. Medium B fører- og passagerstol, stort infotainment-system med 4x20 W musikanlæg og integreret navigation med syv-tommer farveskærm. Opbevaringskommode med køleskab placeret op ad bagvæg samt opbevaringsramme på bagvæg. Medleveret personligt sikkerhedsudstyr til chaufføren, som skal anvendes ved tankning af gaskøretøjer

Sikkerhed: Lavt placeret city-rude i højre fordør for bedre udsyn til eventuelle bløde trafikanter i området tæt på fronten og ved højre side af lastbilen. 360-graders kamerasystem for bedre udsyn for chaufføren. Cyklistværn på begge sider af bilen, samt ekstra bagudrettet arbejdslys til manøvrering samt aflæsning. Gule advarselsblink, der advarer andre trafikanter ved parkering

Opbygning: 24-pallers isoleret Igloocar-kølekasse med flytbare skillevægge indvendigt for samtidig transport af frost- og kølevarer i separate rum, samt særlig støjsvag bund ved kørsel med løftevogn og rullebure

Støjsvagt Thermo King CryoTech-køleaggregat med flydende CO2 i kølesystemet. Separate bagdøre i kølekassen samt 2.500 kg Zepro-læssebagsmæk. Kølekasse og Z-lift er leveret af Igloocar i Padborg, mens KH One Stop i Padborg har leveret Thermo King CryoTech køleaggregatet og dekoreret kølekasserne

Levering: Scania biogaslastbilen til DMT Transport i Karlslunde er leveret af salgschef Michael Rasmussen fra Scania Danmark i Ishøj, mens biogaslastbilen til Søholt Transport i Silkeborg er leveret af salgskonsulent Klaus Hauge Olesen fra Scania Danmark i Aarhus

Biogassen til motorerne tankes i fire tryktanke, der er monteret på siden.

Af: Redaktionen Kølesystemet er baseret på flydende CO2, som opbevares i en tank på chassiset.- Vi har allerede en stribe Scania-trækkere med Euro 6-dieselmotorer kørende fast for Lidl på Sjælland og i Storkøbenhavn. De er så brændstofeffektive og miljøvenlige, som det i dag er muligt på diesel, men biogas er nyt for os. Vi er dog sikre på, at vi kan drage nogle værdifulde erfaringer ved at være med helt fremme på klimaområdet, siger Mehmet Taskin fra DMT Transport og fortsætter:- Vi har gode erfaringer med vores ”almindelige” Scania-trækkere, og vi er sikre på, at vores nye Scania gas-lastbil også vil leve op til vores forventninger om minimal CO2-udledning, god brændstoføkonomi og høj driftssikkerhed.Også direktør Jesper Frandsen fra Søholt Transport ser frem til at komme i gang med at distribuere Lidl-dagligvarer med den nye Scania biogas-lastbil.- Vi råder over ca. 30 lastbiler, hvor langt hovedparten kører fast for Lidl både i Jylland og på Sjælland. Vi har allerede en lidt ældre gas-lastbil i drift, og vi er overbeviste om, at den nye Scania kan gøre det endnu bedre. Scania har jo allerede stor erfaring med at udvikle og producere egne gasmotorer, så det er vi helt trygge ved, siger Jesper Frandsen og fortsætter:- Vi har indgået en komplet service- og reparationsaftale med Scania for hele køretøjet inklusiv dæk, så vi kender de præcise driftsomkostninger i hele aftaleperioden. Det giver tryghed, så vi har ikke haft nogen betænkeligheder ved at gå ind i Lidls biogas-projekt.Han peger på, at vognmandsvirksomheden ved at være tidligt ud med kørsel på biogas og med CO2-baseret kryo-køleanlæg opnår værdifulde erfaringer med drift og håndtering af den nye, bæredygtige teknologi.- Jeg er overbevist om, at det kommer os til gode senere, når den grønne omstilling for alvor kommer op i et endnu højere gear, siger Jesper Frandsen.Over 100 procent CO2-reduktion Ved at køre på biogas i stedet for naturgas opnås meget høj CO2-reduktion, da biogassen - afhængig af råvarer og produktionsmetode - kan give en CO2-reduktion på langt over 100 procent. Det skyldes blandt andet, at biogassen, hvis den produceres af eksempelvis gylle, forhindrer at der frigives metan, hvis gyllen i stedet var blevet anvendt som gødning på markerne. Metangas skader atmosfæren 25 gange mere end CO2, og ved at omdanne gyllen til biogas og anvende den i eksempelvis i transportsektoren i stedet for dieselolie undgås således både metangasudslip og CO2-udslip til atmosfæren fra forbrænding af dieselolien.Fakta om DMT Transport og Søholt Transports to nye og ens Scania P 340’er:





















