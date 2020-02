Dagligvarerne kommer med biogas-lastbiler

Fredag 21. februar 2020 kl: 11:19

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to biogaslastbiler, som forleden blev leveret til henholdsvis DMT Transport i Karlslunde og Søholt Transport i Silkeborg, bidrager med motorernes renere forbrænding også til mindre partikeludslip og et lavere støjniveau. Ud over lastbilernes gas-motorer bidrager en ny type køleaggregat også til bedre klima- og miljøegenskaber.Med bilerne fortsætter Lidl den klimastrategi, som Lidl lagde for fem år siden, hvor den første gas-lastbil blev sat ind Lidl’s distributionssystem.- Som landsdækkende dagligvarekæde udfører vi hver dag et stort antal transporter fra vores logistikcentre i henholdsvis Kolding og Køge til vores i alt 125 butikker over hele Danmark. Det skal vi gøre så effektivt og miljørigtigt som muligt, og her passer biogaslastbiler rigtig godt til vores transporter i tæt bebyggede områder, siger Lidl’s Head of Logistics, Allan Nielsen.I starten af en omstillingsproces - Vi er i starten af en omstillingsproces mod fuldstændige bæredygtige transporter. Vi disponerer dagligt cirka 50 køretøjer fordelt på trækker-/trailere over de længere distancer og forvogne over de kortere distancer. Her vurderer vi, at biogaslastbiler i øjeblikket er den mest bæredygtige løsning i forhold til reduktion af CO2-og partikeludslip, brændstoføkonomi og driftssikkerhed til distribution i byerne, og her passer Scanias nye gaslastbiler perfekt, siger han.De to distributionsbiler, som Lidls to vognmænd DMT Transport og Søholt Transport indsætter i Storkøbenhavn, er tre-akslede Scania P 340-lastbiler opbygget helt ens med 24-pallers kølekasser og lift samt Thermo King CryoTech køleaggregater, der anvender flydende CO2 i kølesystemet. Dermed undgås yderligere miljøbelastning fra en separat motor til køleaggregatet, hvilket igen bidrager til lavere miljøbelastning og mindre støj.- Vi har tænkt alle klima- og miljøaspekter ind ved specificeringen af de nye Scania biogaslastbiler. Takket være de støjsvage og CO2-neutrale biogasmotorer samt det CO2-venlige og støjsvage køleaggregat har vi opnået en markant reduktion af støjniveauet på 2-3 dB. Det lyder måske ikke af meget, men det betyder faktisk, at det menneskelige øre opfatter det som en halvering af lydtrykket. Det generelt lavere støjniveau på alle dele af lastbilen gør, at det er blevet mere fleksibelt for os at distribuere varer til vores butikker, så vi generer andre mindst muligt, siger Allan Nielsen.