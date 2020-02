Tyske toldere slog til mod smugler-speditør

Fredag 21. februar 2020 kl: 10:20

Af: Jesper Christensen Beslaglæggelsen i Belgien skete på vegne af efterforskere i en fælles gruppe under Landeskriminalamts Niedersachsen og Zollfahndungsamts Hannover, som siden årsskiftet har haft mistanke om, at et speditionsfirma i Niedersachsen importerede store mængder kokain gennem virksomhedens aktiviteter.









Efterforskerne fandt ud af, at fem containere lastet med salt var på vej med skib til Antwerpen, hvorfra de så skulle videre til speditøren i Niedersachsen.









Da de belgiske toldere på vegne af deres tyske kolleger undersøgte de fem containere - fandt de salt og 717 kg heroin. Det tyske speditionsfirma var ikke blot ansvarlig for transporten af saltet, men var også køberen.









Containeren blev efterfølgende kørt med lastbil ti speditøren i Niedersachsen - dog uden de 717 kg heroin.









Da containeren ankom - ankom også holdet af efterforskere fra politi og told i Hannover. De gennemsøgte speditionsfirmaet og sikrede sig bevismateriale.

