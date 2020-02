Udenlandsk lastbil havde hash med til Løsning

Torsdag 20. februar 2020 kl: 11:24

Af: Redaktionen Sydøstjyllands Politi havde fået et tip om hash-transporten og tog ud til en ejendom ved Løsning mellem Vejle og Horsens.Tippet gik på, at der blev båret noget fra en udenlandsk indregistreret lastbil, og at der også var flere danske biler på stedet. Politiet rykkede ud med blandt andet narkohunde og anholdte to udenlandske mænd på henholdsvis 39 og 49 år, og fire mænd med dansk statsborgerskab på henholdsvis 27, 25, 37 og 40 år. Tre af var fra Aarhusområdet, mens den fjerde var fra Vejleområdet.Hashen blev fundet både på lastbilen og på ejendommen.