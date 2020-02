Medarbejdere skal videreuddanne sig

Onsdag 19. februar 2020 kl: 16:00

Om Scania’s Top Team-konkurrence:

Scania Top Team har til formål at øge kompetencen og kvaliteten i hele Scania’s globale serviceorganisation

Gennem uddannelse, træning og konkurrence opnår medarbejderne større teoretisk viden i kombination med mere praktisk erfaring i at løse de ofte komplicerede tekniske problemer, som de kan risikere at møde i hverdagen

Af: Redaktionen - Det ultimative mål for Scania’s værksteder verden over er at levere services, der understøtter kundernes forretning, siger Allan Kiby, der er Servicedirektør hos Scania Danmark.- Det kræver et enormt dygtigt servicepersonale. Scania Top Team er en god måde at udvide den viden, de teknologiske færdigheder og det teamwork, der karakteriserer det personale, der arbejder i Scanias frontlinje hver dag, siger han videre.Fokusområdet i denne omgang af Top Team-konkurrencen er Driving the shift.- Mere og mere teknologisk avancerede lastbiler og nye teknologier som elektrificering og digitalisering kræver veluddannede og dygtige medarbejdere på værkstederne. Vi fokuserer derfor målrettet på at videreuddanne vores servicepersonale, så Scania også kan være førende inden for omstillingen til et bæredygtigt transportsystem i værkstederne, siger Allan Kiby.Hen over foråret skal de danske værksteder gennem et udskilningsløb og kæmpe sig til en plads i den danske finale, som afholdes i oktober. Det dygtigste hold går videre til de regionale finaler for forhåbentlig at ende i Scania’s uofficielle verdensmesterskab for servicemedarbejdere i slutningen af 2021.- Vi har igen i år mange dygtige medarbejdere i Danmark, som vil kunne komme langt i forløbet, siger Søren Krelskov, der er teknisk træner og ansvarlig for Top Team-konkurrencen i Danmark.