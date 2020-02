Klip får bilister til at droppe mobilen

UNDERSØGELSE:

Mandag 17. februar 2020 kl: 20:00



Uopmærksomhed er et stort problem

Undersøgelsen om bilisternes adfærd bag rattet offentliggøres på et tidspunkt, hvor Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension gennemfører en landsdækkende kampagne mod uopmærksomhed i trafikken. Som opbakning til kampagnen gennemfører politiet en landsdækkende politikontrol i denne uge.





Den nævnte undersøgelse blandt bilisterne viser også, at 88 procent af de adspurgte mener, at uopmærksom bag rattet er uacceptabelt. Men samtidig erkender 34 procent af bilisterne, at de selv bruger mobilen bag rattet til for eksempelvis at skrive eller læse beskeder, tage fotos eller finde vej. Hos Rådet for Sikker Trafik mener an, at det er bekymrende mange.





- Mange ulykker kan undgås, hvis flere er opmærksomme i trafikken. Det er ikke nok, at man har den rigtige holdning og tager afstand fra uopmærksomhed, hvis man samtidig selv sidder og tjekker mobilen, hver gang den bipper eller brummer. Vi skal have endnu flere til at lægge mobilen væk eller sætte den på lydløs og køre bil, når de kører bil, siger Mogens Kjærgaard Møller, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.





Rådet for Sikker Trafik henviser til en undersøgelse fra Norge, der viser, at risikoen for strafpoint/klip i kørekortet afskrækker bilister fra at overtræde færdselsloven. Særligt når trafikanter har fået ét eller flere klip, har ordningen effekt med hensyn til at få dem til at overholde reglerne i trafikken.





Fakta om undersøgelse blandt 1.513 bilister om uopmærksomhed og klip i kørekortet:



Klip ændrer adfærd:

Har risikoen for at få et klip i kørekortet fået dig til at gøre noget anderledes, når du kører? (spørgsmålet er stillet til de bilister, der kendte til lovændringen og som før lovændringen brugte mobil håndholdt under bilkørsel):

Ja, jeg bruger slet ikke håndholdt mobil mere: 37 procent

Ja, jeg bruger håndholdt mobil i mindre grad end tidligere: 31 procent

Ja, jeg bruger håndholdt mobil i højere grad end tidligere: 3 procent

Nej, jeg bruger håndholdt mobil i samme grad som tidligere: 24 procent

Ved ikke: 5 procent

Holdning til uopmærksomhed bag rattet:

Hvad er din holdning til, at folk er uopmærksomme, når de kører bil i trafikken? Det vi sige kører bil samtidig med at de for eksempel taler i håndholdt mobil, indstiller GPS, læser sms'er eller finder ting frem:

Det er ikke acceptabelt: 88 procent

Det er acceptabelt: 11 procent

Regionale tal: Så mange bruger mobilen håndholdt:

Så mange bilister siger, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem benytter mobilen håndholdt, når de kører bil til for eksempel at læse/skrive beskeder, tale i telefon, finde vej (GPS), tage fotos, søge efter musik, være på sociale medier og spille spil:

Total: 34procent

Nordjylland: 39 procent

Midt- Vestjylland: 28 procent

Østjylland: 40 procent

Syd- og Sønderjylland: 38 procent

Fyn: 35 procent

Midt-Vestsjælland, Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm: 30 procent

Region Hovedstaden: 32 procent

(Kilde: Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, 1.513 adspurgte bilister, november 2019).



Af: Redaktionen I september sidste år blev straffen skærpet for at bruge blandt andet håndholdt mobil bag rattet, når man kører bil. Foruden en bøde på 1.500 kroner koster det også et klip i kørekortet samt 500 kroner til Offerfonden. Det var et enigt Folketing, der stod bag beslutningen, som skal være med til at gøre trafikken mere sikker.Nu viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension, at klippet har påvirket mange bilister. Næsten syv ud af ti bilister, der før lovændringen brugte deres mobil håndholdt under bilkørsel, siger, at de har ændret adfærd efter lovændringen.- Det er utroligt farligt og helt uacceptabelt at bruge håndholdt mobiltelefon, mens man kører. Ikke kun for bilisten selv, men også for alle andre i trafikken, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- Derfor er jeg rigtig glad for, at indførelsen af klip i kørekortet har haft en så markant effekt på bilisternes adfærd, når det kommer til at bruge mobilen bag rattet. Men det betyder ikke, at arbejdet stopper her. Uopmærksomhed er ofte involveret, når der sker ulykker i trafikken. Derfor vil jeg bede Færdselssikkerhedskommissionen om at se på, om vi kan tage andre tiltag i brug for at højne opmærksomheden og orienteringen blandt bilisterne på de danske veje,