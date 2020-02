Hollandsk lastbil er leveret med ekstra plads i 250.000 modeller

Mandag 17. februar 2020 kl: 10:36

DAF Trucks kører frem med en luksuriøs og specielt stafferet Super Space Cab for at fejre produktionen af DAF XF nr. 250.000 med Super Space Cab.

Den første generation af Super Space Cab fra 1994. (Foto: Jesper Christensen)

Af: Redaktionen DAF’s Super Space Cab er svaret på et spørgsmål om, hvordan DAF som lastbilproducent i 1980’erne kunne tilbyde chaufføren den allerbedste komfort. I 1984 kunne DAF introducere DAF 3600 Space-førerhuset, som satte den nye standard med hensyn til interiør og dermed chaufførkomfort takket være et hævet tag. I 1994 gik DAF skridtet videre og lancerede Super Space-førerhuset, hvormed DAF igen satte nye standarder.Førerhuset på den nyeste DAF XF Super Space Cab er har et rumfang på 12,6 kubikmeter og en ståhøjde på 2,23 meter og 925 liters opbevaringsplads. Det er udstyret med to store senge, hvor den nederste er 80 cm bred og 2,20 meter lang og leveres med en dyb Xtra Comfort-madras som standard. Halvdelen af alle DAF XF'ere bestilles md Super Space Cab-førerhus.Indretningen af denne "Specialudgave" er landespecifik. Hver version konfigureres, så den passer til de lokale kunders præferencer - men hver jubilæumsudgave er udstyret med et Exclusive interiør, herunder en cognacfarvet læderpakke. Sengen har DAF's 15 cm dybe Xtra Comfort-madras. Desuden fås det hurtige DAF TNR navigationssystem, den mest omfattende klimastyring, herunder betjeningsmulighed fra bagvæggen, og DAF's store køleskab som standard.Jubilæumsudgaven af DAF XF Super Space Cab, der fås som udstyrsmodellerne 4x2 FT og 6x2 FTG trækkere samt til alle forvognsmodeller, kan bestilles hos alle officielle DAF-forhandlere.