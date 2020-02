Varebilerne i Red Edition er lette at køre

Søndag 9. februar 2020 kl: 11:37

Med en kraftig ekstralås kan man sikre varerummet ekstra.

Store sidedøre gør det enkelt at få fat i pakker og andet, man har med i kassen.

Af: Jesper Christensen Testens to biler holdt klar ved Arken i Ishøj.I gamle dage.For dem, der er 20 år, er det lagt tid før, de blev født - For dem, der er ved at være pensionsmodne - er det måske midt i deres modne ungdomsår - var varebiler mange gange en skrumlende oplevelse med et for højt støjniveau, så man skulle side og råbe til hinanden for at få et ord i gennem.Sådan er det ikke i dag - og det har det ikke været længe.Den nye renault Master lever helt og fuldt op til forventningerne om et lavt støjniveau, ligesom den lever fuldt og helt op til forventningerne om motorkraft og moment.Det er faktisk ganske let at finde sig til rette i en Master - Man sidder godt og finder hurtigt sin plads bag rattet, hvor man kan føle sig som mester over situationen.Testruten ad landevejen fra Ishøj til Køge - Rute 151 - gav gode muligheder til at mærke bilens manøvreegenskaber. På vejen er der en del rundkørsler og lyskryds, hvor de første gav mulighed for at “rive i rattet” og accelerere sig ud ad vejen igen, mens lyskrydsene gav mulighed for lidt økonomisk kørsel ved at lade bilen trille frem mod krydset og for at prøve motorens moment ved lavere omdrejninger. Gearskiftet krævede lidt tilvænning, men efter de første sving og lyskryds gik det let nok.Vel ankommet til Køge fandt vi en plads, hvor vi kunne skifte bil. Den første hvide i en lidt skrabet udgave blev skiftet ud med en sort og mere luksuspræget udgave.Det var selvfølgelig rart med lidt mere luksus og mere motorkraft. Og med en gearkasse, der var lidt lettere at betjene.Turen fra Køge tilbage til Ishøj gik via Køge Bugt-motorvejen, hvor der som sædvanligt en eftermiddag var pænt mange biler. Men så fik vi også mulighed for at teste oversigtsforholdene hele vejen rundt fra højre siderude over forruden til venstre siderude - og den anden vej. Og i spejlene.Her lever Renault Master også helt og fuldt op til forventningerne til en moderne varebil.















Her på transportnyhederne.dk kan vi sætte en rød streg under, at Renault Trucks’ Master-udgave er en varebil, der er let at køre med godt udsyn til siderne - og bagud via bakkameraet - og med plads til udvikling. Det kunne være rart med en automatiseret gearkasse. Men den er på vej, lyder det fra Renault Trucks.





En anden lille ting, det kunne have været rart at have haft til rådighed, var en fartpilot. Behovet for en fartpilot er selvfølgelig begrænset, hvis man mest kører i byerne. Men ved motorvejs-kørsel eller på landeveje over længere strækninger vil det være rart. For man er jo ved at vænne sig til at nye biler har den finesse.





Og så glæder vi os til at stifte bekendtskab med en elektrisk Master og en Master opbygget som minibus. Begge modeller skulle være på vej, lyder det fra Renault Trucks.





Interesserede kan læse mere om Renault Trucks Red Edition her:



Renault Trucks har sat rød streg under sine varebiler









Udsynet bagud sikres på biler med kamera i bagenden med to forskellige finesser - Permanent udsyn bagud og Bakkamera - her som Renault Trucks beskriver det. (Illustration: Renault Trucks)



Kabinen er godt indrettet. (Illustration: Renault Trucks)





Renault Trucks, der har farven rød som en central del af sit logo, har ganske naturligt givet sin udgave af Renault Master tilnavnet Red Edition. Dermed sætter Renault Trucks en rød streg under, at varebilerne leveres af en professionel virksomhed, der har fokus på at hjulene skal rulle.Her på transportnyhederne.dk kan vi sætte en rød streg under, at Renault Trucks’ Master-udgave er en varebil, der er let at køre med godt udsyn til siderne - og bagud via bakkameraet - og med plads til udvikling. Det kunne være rart med en automatiseret gearkasse. Men den er på vej, lyder det fra Renault Trucks.En anden lille ting, det kunne have været rart at have haft til rådighed, var en fartpilot. Behovet for en fartpilot er selvfølgelig begrænset, hvis man mest kører i byerne. Men ved motorvejs-kørsel eller på landeveje over længere strækninger vil det være rart. For man er jo ved at vænne sig til at nye biler har den finesse.Og så glæder vi os til at stifte bekendtskab med en elektrisk Master og en Master opbygget som minibus. Begge modeller skulle være på vej, lyder det fra Renault Trucks.Interesserede kan læse mere om Renault Trucks Red Edition

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.