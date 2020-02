Renault Trucks har sat rød streg under sine varebiler

Søndag 9. februar 2020 kl: 10:10

Renault Master har et udtræksbord, der også kan bruges som arbejdsbord. (Foto: Renault Trucks)

En syv-tommer skærm viser, hvad der er bag ved bilen.



Af: Jesper Christensen Renault Trucks stillede fornyligt op med to nye Red Edition varebiler - en hvis og en sort.Renault Trucks udgave af Master-varebilen - Master Red Edition - er en specialudstyret udgave, som er tilgængelig i både diesel- og elektriske versioner.Master Red Edition har i forhold til den tidligere model fået et mere robust look med et et mere markant design med nyt kølergitter, nyt interiør med et re-designet instrumentpanel og funktionelle opbevaringsrum, nye chauffør-assistance systemer med eksempelvis AEBS (automatisk nødbremse), sidevindassistent, permanent udsyn bagud, advarsel mod blinde vinkler og front/bak parkeringshjælp.Dertil kommer, at modelprogrammet omfatter seks nye motorer - Euro 6d-temp-motorer på 130, 150 og 180 hk, og Euro VI d dieselmotorer på 130 hk, 145 og 165 hk - samt en elektrisk 57 kW motor.











Master Red Edition er Renault Trucks’ eksklusive model

Red Edition er tilgængelig som varevogn, chassis samt platformchassis. Renault Trucks Master Red Edition er som standard udstyret med den nye Euro 6d-temp motor på 150 hk-motor, der har en maksimalt drejningsmoment på 385 Nm.





Master Red Edition har også som standard monteret et kromkølergitter, der matcher modellernes nye LED-kørelys.





Udtræksbord danner basis for madpakke- og kontorarbejde

Indvendigt i Den nye Renault Master Red Edition er sæderne beklædt med nyt stof, kromknapper til styring af aircondition samt en ny, sort og krombelagt gearknap, der følger designets linjer.





Master Red Edition har også et udtræksbord, så man kan sidde og arbejde, spise sin frokost - eller måske tage et spil kort eller backgammon, hvis man har tid og lyst til det. Samme sted i kabinen og under udtræksbordet er der også en handskerumsskuffe - ja, der er en skuffe - som øger opbevaringspladsen. Som standard er der desuden en trådløs smartphone-oplader, som vi her på transportnyhederne.dk nød godt af, da vi testkørte to forskellige udgaver af Renault Master Red Edition - en hvis og en sort.





Master Red Edition er som standard udstyret med en række funktioner og udstyr, der øger kørekomforten og sikkerheden - eksempelvis kendte som aircondition, fartpilot og hastighedsbegrænser, automatisk tænd-sluk for kørelys og vinduesviskerne - og nye som USB Bluetooth radio, sidevindassistent og en foldbar to-knaps nøgle.





På listen over ekstraudstyr er der eksempelvis:

AEBS automatisk nødbremse

Permanent udsyn bag: en skærm tilsluttet et kamera på bagsiden af bilen gør det muligt for chaufføren at se bagved bilen

Parkeringsassistance: en radar på forsiden supplerer den bagerste radar med et kamera for nem manøvrering

Advarsel mod blinde vinkler: et lys i sidespejlene advarer om tilstedeværelsen af et køretøj i chaufførens blinde vinkel

Ekstra sikkerhedslåse på bag- og sidedøre for at øge sikkerheden i lastområdet

Et Medianav 4 multimediesystem: 7-tomer multi-touch skærm med Androïd AutoTM og Apple

CarPlayTM, der gør det muligt at bruge telefonapps under kørslen

Renault Trucks Master Red Edition har eksempelvis sidevindsassisten. (Illustration: Renault Trucks)

Advarselssystemet i Renault Trucks Master Red Edition holder øje med eksempelvis cyklister der befinder sig i blive vinkler. (Illustration: Renault Trucks)















