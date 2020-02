Reservedelsværksteder skal sælges fra

Fredag 7. februar 2020 kl: 15:02

Af: Redaktionen Baggrunden for overvejelserne om at frasælge aktiviteterne er, at DSB frem mod 2030 gradvist erstatter de togsæt, som DSB kører med i dag, med det, togoperatøren benævner som “Fremtidens Tog”Det betyder, at der ikke længere vi lvære samme behov for, at DSB selv driver reservedelsværksteder. Dertil kommer, at DSB’s kommende generation af elektriske togsæt, Fremtidens Tog, skal vedligeholdes af togleverandøren og ikke af DSB, hvilket igen betyder, at DSB har færre muligheder for at omplacere medarbejdere fra reservedelsværkstederne.Derfor samler DSB området Forsyning, Logistik & Ombygning i et selvstændigt selskab med henblik på at undersøge et frasalg til en privat aktør.Som en del af den potentielle transaktion vil DSB indgå en kontrakt med køberen af det frasolgte selskab om levering og vedligehold af reservedele frem til 2024 og med mulighed for forlængelse. Selskabet vil som selvstændig aktør være stærkt positioneret til at byde ind på drifts- og vedligeholdelsesopgaver både nationalt og internationalt.Formålet med frasalgsprocessen er at sikre DSB bedst mulig forsyningssikkerhed af kritiske reservedele og samtidig skabe en vedvarende og mere attraktiv arbejdsplads for medarbejderne på de berørte værksteder.- Vi får sværere ved at fastholde medarbejderne i de kommende år, hvor overgangen til Fremtidens Tog forberedes og fremtidsmulighederne for de berørte medarbejdere fremstår uklare. Vi har fuld beskæftigelse i Danmark og kan allerede nu mærke, at der er stor efterspørgsel på de medarbejdere, som DSB beskæftiger. Derfor mener vi, at tidspunktet for et eventuelt frasalg er det rigtige, siger administrerende direktør i DSB Flemming Jensen og fortsætter:- Vi har valgt at undersøge et frasalg nu, så vi giver en ny leverandør optimale betingelser for at etablere sig i markedet, inden leverancen af Fremtidens Tog starter i 2024. Der er potentiale for at etablere sig som aktør i det nordeuropæiske marked for vedligehold af tog. I Norge, Sverige, Tyskland og herhjemme er jernbanen i vækst, og vi har en meget stærk position på vedligeholdelsesområdet med store vækstmuligheder for en ny ejer.DSB har engageret SEB Corporate Finance til at bistå med processen og forestå markedsdialogen. Blandt medarbejderne i DSB er der forståelse for og opbakning til beslutningen.- Principielt set havde jeg gerne set en løsning som den, der er valgt for de nye el-lokomotiver, hvor leverandøren får det formelle ansvar for vedligeholdet, og hvor håndværkerne er ansatte af DSB. Men når det nu ikke har kunne lade sig gøre, synes jeg, at dette er den bedste mulighed for at bevare medlemmernes job, siger formand for FO Jernbanedrift, der organiserer håndværkerne i DSB, Jens Christian Kjeldsen.