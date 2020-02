Varebilerne er kørt en smule frem

Fredag 7. februar 2020 kl: 13:37

Af: Redaktionen (Tabel: De Danske Bilimportører)- Januar 2020 har haft et flot varebilsalg, og vi er naturligvis godt tilfredse med den gode start på året. Varebilssalget er som bekendt en god indikator for aktiviteten i erhvervslivet, som fortsat ser ganske pæn ud. Efterspørgslen har de seneste år ligget på et stabilt og højt niveau. Vi har således pæne forventninger til 2020, siger direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.





Antallet af nyregistrerede varebiler de seneste 12 måneder fra februar 2019 til januar 2020 sammenlignet med den tilsvarende forudgående periode. (Grafik: De Danske Bilimportører)

