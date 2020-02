Brødbilerne kører op til 10 kilometer på strøm i stedet for diesel

Onsdag 5. februar 2020 kl: 12:21

- Vores logistik er en integreret del af vores produkt. Vi optimerer hele tiden vores distributionsflow for at reducere miljøbelastningen og udnytte vores lastbiler optimalt, siger Niels Holm.

Af: Redaktionen To nye Scania El-Hybrid distributionslastbiler skal fremover bidrage til endnu mere bæredygtig og støjsvag natdistribution af Schulstads brød i Hovedstadsområdet.Lantmännen Schulstad, der dagligt producerer og leverer brød af næsten alle slags til forretninger over hele Danmark, har sat mere strøm til deres distribution i form af to nye tre-akslede Scania L 320 El-Hybrid distributionslastbiler opbygget med isoleret kasse med plads til 21 paller. De to nye biler udmærker sig ud over at kunne køre støjsvagt i op til 10 kilometer også ved at have det ekstra lave L-førerhus fra den svenske lastbilleverandør. Det to nye hybrid-lastbiler skal distribuere brød i Hovedstadsområdet fra Schulstads bageri på Avedøre Holme ved København.









Brød er et følsomt produkt, der skal håndteres og transporters med omtanke. Det må hverken være for koldt eller for varmt under distributionen, og derfor gør





Schulstads meget ud af, at deres vognpark er opbygget og udnyttes optimalt til lige præcis distribution af brød, der er et følsomt produkt, der skal håndteres og transporters med omtanke. Det må hverken være for koldt eller for varmt under distributione.





Både diesel og elektrisk

De to nye Scania L 320 El-Hybrid er ud over en økonomisk og miljøvenlig Euro 6-motor også udrustet med en elektrisk drivline og en kraftig batteripakke, der kan give op til 10 km hel-elektrisk, emissionsfri og støjsvag kørsel i Københavns centrum om natten. Da nogle af Schulstads distributionsruter omfatter op til 40 aflæssesteder i løbet af et natskift, er de desuden udstyret med Scania’s ekstralave L-førerhus, der er rykket frem og ned i forhold til en traditionel distributionslastbil for at give så ergonomiske ind- og udstigningsforhold for chaufføren som muligt.





- Vi leverer brød direkte til butikker og supermarkeder hver eneste nat, året rundt. Det er vi nødt til, for brødet skal være frisk, når butikkerne åbner. Derfor er vi underlagt strenge krav om leveringstider, og for ikke at forstyrre butikkernes naboer er det en kæmpe fordel, at vi kan køre elektrisk i de mest følsomme områder i byen, siger Niels Holm.





Han er logistikdirektør hos Schulstad og har ansvar for, at brødet leveres til tiden i den rigtige kvalitet med de rigtige lastbiler.





- Vores logistik er en integreret del af vores produkt. Vi optimerer hele tiden vores distributionsflow for at reducere miljøbelastningen og udnytte vores lastbiler optimalt. Vores lastbiler har i gennemsnit ca. 30 aflæsningssteder pr. skift, så det er et stort puslespil, der skal gå op hver eneste nat. Her er lastbilernes driftssikkerhed og indretning afgørende, forklarer han om baggrunden for igen at vælge Scania som leverandør.





De to nye Scania El-Hybrid distributionslastbiler indgår i en flåde på omkring 25 lastbiler, der kører ud fra Schulstads bageri på Avedøre Holme. Det gør de blandt andet i selskab med to Scania P 320 Hybrid fra 2017, som nu flyttes til et par lidt mindre krævende distributionsruter på Amager.





Tre gange så langt

- Vores nye hybridlastbiler har en fuld-elektrisk rækkevidde på ca. 10 km pr. opladning. Det er tre gange så langt som vores to lidt ældre Scania Hybrid fra 2017, og det viser, hvor stærkt udviklingen går inden for hybridteknologi og el-drift. Vi ønsker at være med helt fremme, når det gælder bæredygtig distribution, påpeger Niels Holm.





Derfor indgår Schulstad også i en arbejdsgruppe med blandt andet Carlsberg og Arla, hvor de udveksler erfaringer på især distributionsområdet i byzoner, hvor trængsel, støjkrav og adgangsforhold stiller særlige krav til materiellet.





Schulstads lastbiler kører med en fyldningsgrad på tæt ved 100 procent, da de ud over de nøje planlagte læs også medbringer returemballage.





- Vores mest intensive ruter omfatter næsten 40 drop på et 10-timers skift inklusiv pauser. Det giver chaufføren rigtig mange ind- og udstigninger, så det er her, vi indsætter de to nye Scania med det ekstralave L-førerhus. Dermed forbedrer vi ergonomien yderligere, så det både giver mindre belastning på chaufføren og højere effektivitet. Det forstærkes yderligere af, at bilerne også er udrustet med automatisk sænkning af forenden, når håndbremsen aktiveres, siger Niels Holm.





Det er Key Account Manager Michael Rasmussen fra Scania Danmark i Ishøj, der har leveret de to nye Scania L 320 Hybrid til Schulstad. De følger efter tidligere leveringer i 2019 af 10 Scania distributionslastbiler, og til foråret kan Schulstad tilføje yderligere seks nye Scania’er til flåden.





Scania har gennem de senere år leveret et stort antal distributionslastbiler til Schulstad.





Fakta om Scania L 320 El-Hybrid:



Chassistype: Tre-akslet Scania L 320 B6x2*4, luftaffjedring på alle tre aksler, styrbar og løftbar bogieaksel bag trækakslen





Drivline: Fem-cylindret ni-liters dieselmotor på 320 hk og en 177 hk elektrisk motor tilkoblet kardanakslen i kombination med et 7,4 kW Lithium-Ion batteri, der kan oplades med ekstern strømkilde eller løbende under kørslen med opsamlet energi fra den elektriske motor ved opbremsning. Dertil kommer en otte-trins synkroniseret gearkasse med Opticruise fuldautomatisk gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagtøj med manuel differentialespærre.



Førerhus: Scania CL20 med fire-punkts luftaffjedring. Fremrykket og sænket distributionsførerhus med 20 cm indstigningshøjde ved kneeling. Premium førerstol, hvileudrustning, stort infotainment-system med 4x20 W musikanlæg og integreret navigation på syv-tommer farveskærm. Dertil kommer Blindspot Detection advarselssystem, hvor chaufføren advares ved højresving af et akustisk signal, såfremt der befinder sig bløde trafikanter i området tæt ved højre side af lastbilen.



Opbygning: 21-pallers distributionskasse i 2,6 meters udvendig bredde, integreret varmesystem med intern og ekstern strømforsyning. 2,5 tons Bär Cargolift læssebagsmæk med 2,2 meter alu-liftplade med fjernbetjening.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.